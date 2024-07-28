В Україні зросли ціни на ремонт квартир — скільки коштують основні послуги

Ціни на ремонт квартири — скільки коштують основні види робіт в Україні
В Україні ремонт квартир у 2024 році подорожчав порівняно з минулими роками. Це сталося через зростання цін на будівельні матеріали, підвищення зарплат майстрів і дефіцит кваліфікованих працівників через мобілізацію.
Про те, скільки коштують основні види ремонтних робіт у 2024 році в Україні, розповідає PMG.ua.
Ціни на ремонт квартир
Вартість ремонту залежить від вибору матеріалів і складності робіт. Крім того, різні бригади оцінюють ту саму роботу по-різному через різний рівень кваліфікації.
Прайси кількох ремонтних компаній були проаналізовані, і узагальнений середній прайс виглядає так (зверніть увагу, що ціни різняться, а це лише середнє значення):
- монтаж гіпсокартонної стелі — 250 грн за метр квадратний при простій конструкції та в межах 400 грн за аналогічну площу при складній різнорівневій конструкції;
- обшивка стін гіпсокартоном — від 250 грн за квадратний метр;
- влаштування гіпсокартонних коробів — від 350 грн за погонний метр;
- шпаклівка гіпсокартонних стін — від 200 грн/ м. кв.;
- штукатурні роботи — від 200 грн/ м. кв. (значно дорожче, якщо потрібне вирівнювання стін);
- шпаклівка стін під шпалери чи фарбування — в межах 200 грн/ м. кв.;
- фарбування стін — від 150 грн/ м. кв.;
- стяжка на підлогу — в межах 200 грн/ м. кв., але все залежить від потреб у вирівнюванні;
- укладання ламінату — від 150 грн/ м. кв.;
- облаштування плінтуса — 150 грн за погонний метр;
- укладання плитки — від 600 до 800 грн/ м. кв.
Варто враховувати якість виконаних робіт, адже вона впливає на комфорт і безпеку вашого житла. Також слід бути готовим до непередбачених витрат та заздалегідь закладати додаткові кошти у бюджет.
Що ще треба знати
Нагадаємо, оренда житла в Україні сильно варіюється залежно від регіону. У прифронтових зонах зняти квартиру значно дешевше, ніж у віддалених від фронту містах.
Ми також писали, що українці можуть отримати кошти на оренду житла у низці міст. Таку допомогу надає Благодійний Фонд "Право на захист" за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).
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