В Україні зросли ціни на ремонт квартир — скільки коштують основні послуги

Ремонт у квартирі. Фото: УНІАН

В Україні ремонт квартир у 2024 році подорожчав порівняно з минулими роками. Це сталося через зростання цін на будівельні матеріали, підвищення зарплат майстрів і дефіцит кваліфікованих працівників через мобілізацію.

Про те, скільки коштують основні види ремонтних робіт у 2024 році в Україні, розповідає PMG.ua.

Читайте також:

Ціни на ремонт квартир

Вартість ремонту залежить від вибору матеріалів і складності робіт. Крім того, різні бригади оцінюють ту саму роботу по-різному через різний рівень кваліфікації.

Прайси кількох ремонтних компаній були проаналізовані, і узагальнений середній прайс виглядає так (зверніть увагу, що ціни різняться, а це лише середнє значення):

монтаж гіпсокартонної стелі — 250 грн за метр квадратний при простій конструкції та в межах 400 грн за аналогічну площу при складній різнорівневій конструкції;

обшивка стін гіпсокартоном — від 250 грн за квадратний метр;

влаштування гіпсокартонних коробів — від 350 грн за погонний метр;

шпаклівка гіпсокартонних стін — від 200 грн/ м. кв.;

штукатурні роботи — від 200 грн/ м. кв. (значно дорожче, якщо потрібне вирівнювання стін);

шпаклівка стін під шпалери чи фарбування — в межах 200 грн/ м. кв.;

фарбування стін — від 150 грн/ м. кв.;

стяжка на підлогу — в межах 200 грн/ м. кв., але все залежить від потреб у вирівнюванні;

укладання ламінату — від 150 грн/ м. кв.;

облаштування плінтуса — 150 грн за погонний метр;

укладання плитки — від 600 до 800 грн/ м. кв.

Варто враховувати якість виконаних робіт, адже вона впливає на комфорт і безпеку вашого житла. Також слід бути готовим до непередбачених витрат та заздалегідь закладати додаткові кошти у бюджет.

Що ще треба знати

Нагадаємо, оренда житла в Україні сильно варіюється залежно від регіону. У прифронтових зонах зняти квартиру значно дешевше, ніж у віддалених від фронту містах.

Ми також писали, що українці можуть отримати кошти на оренду житла у низці міст. Таку допомогу надає Благодійний Фонд "Право на захист" за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).