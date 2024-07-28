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Цены на ремонт квартиры — сколько стоят основные виды работ в Украине

28 июля 2024 12:15
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В Украине выросли цены на ремонт квартир — сколько стоят основные услуги
Ремонт квартиры. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине ремонт квартир в 2024 году подорожал по сравнению с прошлыми годами. Это произошло из-за роста цен на строительные материалы, повышения зарплат мастеров и дефицита квалифицированных работников из-за мобилизации.

О том, сколько стоят основные виды ремонтных работ в 2024 году в Украине, рассказывает PMG.ua.

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Цены на ремонт квартир

Стоимость ремонта зависит от выбора материалов и сложности работ. Кроме того, разные бригады оценивают ту же работу по-разному из-за разного уровня квалификации.

Прайсы нескольких ремонтных компаний были проанализированы и обобщенный средний прайс выглядит так (обратите внимание, что цены отличаются, а это лишь среднее значение):

  • монтаж гипсокартонного потолка — 250 грн за метр квадратный при простой конструкции и в пределах 400 грн за аналогичную площадь при сложной разноуровневой конструкции;
  • обшивка стен гипсокартоном — от 250 грн за квадратный метр;
  • устройство гипсокартонных коробов — от 350 грн за погонный метр;
  • шпатлевка гипсокартонных стен — от 200 грн/м. кв.;
  • штукатурные работы — от 200 грн/м. кв. (гораздо дороже, если требуется выравнивание стен);
  • шпатлевка стен под обои или покраска — в пределах 200 грн/м. кв.;
  • окрашивание стен — от 150 грн/м. кв.;
  • стяжка на пол — в пределах 200 грн/м. кв., но все зависит от потребностей в выравнивании;
  • укладка ламината — от 150 грн/м. кв.;
  • обустройство плинтуса — 150 грн за погонный метр;
  • укладка плитки — от 600 до 800 грн/м. кв.

Следует учитывать качество выполненных работ, ведь оно влияет на комфорт и безопасность вашего жилья. Также следует быть готовым к непредвиденным расходам и заранее закладывать дополнительные средства в бюджет.

Что еще нужно знать

Напомним, аренда жилья в Украине сильно варьируется в зависимости от региона. В прифронтовых зонах снять квартиру гораздо дешевле, чем в отдаленных от фронта городах.

Мы также писали, что украинцы могут получить средства на аренду жилья в ряде городов. Такую помощь оказывает Благотворительный Фонд "Право на захист" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

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