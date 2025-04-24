Цены на кукурузу — как изменилась стоимость в апреле 2025 года

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Кукуруза в Украине продолжает дорожать для экспорта, хотя цены на пшеницу на агрорынке стабилизировались. Также снижаются котировки на кукурузу на мировых биржах.

Об этом говорится на сайте Электронной зерновой биржи.

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Почему растут экспортные цены на кукурузу

Как отмечают аналитики, фермеры продолжают сеять яровые культуры, из-за чего практически не проводят продажи. Из-за этого возникает дефицит кукурузы на рынке.

Так, в течение недели экспортные цены на кукурузу в портах Черного моря выросли до 11 тыс. долларов за тонну. При этом за большие объемы и быструю поставку трейдеры предлагали большую цену.

Сколько стоит тонна кукурузы на агрорынке 24 апреля

По состоянию на 24 апреля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 9 936 грн за тонну вместе с НДС, свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land.

Фото: Цены на кукурудзу с 16 по 24 апреля. Скриншот

В течение последней недели цены на кукурузу росли или находились на уровне предыдущего дня. Так, в среду, 16 апреля, средняя цена тонны кукурузы составляла 9 872 грн. Это минимальное значение за неделю. В последующие семь дней стоимость этой культуры пересекла отметку в 9 9 900 грн. Во вторник, 23 апреля, цена кукурузы выросла до 9 936 грн за тонну.

Такая стоимость этой зерновой культуры фиксируется и сегодня.

Между тем некоторые эксперты прогнозируют, что в Украине в 2025 году резко подешевеет подсолнечник. При этом сейчас фиксируются рекордные экспортные показатели.

Также мы рассказывали, что в конце апреля 2025 года украинские аграрии засеяли 1 247,2 тыс. гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур. Посев происходит в 13 областях.