Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на пальне в Україні — якою буде вартість бензину у перший день липня arrow

Ціни на пальне в Україні — якою буде вартість бензину у перший день липня

30 червня 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 1 липня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських заправках ціни на пальне за вихідні не змінилися. Станом на 1 липня вартість бензину, дизелю та автогазу залишається стабільною.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 1 липня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне 1 липня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 1 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 1 липня

За даними моніторингового порталу, 1 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,43 грн/л;
  • А-92 — 53,48 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,54 грн/л;
  • скраплений газ — 26,48 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,02 грн/л;
  • А-95 — 56,37 грн/л;
  • А-92 — 53,39 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,47 грн/л;
  • скраплений газ — 26,51 грн/л.
Скільки коштує бензин 1 липня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 1 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 1 липня

Пальне бренду "Євро-95" 1 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ціни на нафту демонструють зростання, готуючись до третього поспіль тижневого підвищення. Очікування зниження процентних ставок Федеральним резервом США та стабільно високі нафтопереробні маржі підтримують цей тренд.

Ми також повідомляли, що названі найгірші дорогі автомобілі 2024 року. Кожну модель оцінювали методом опитування її власників та ранжували за шкалою надійності від 1 до 100.

бензин
гроші
АЗС
ціни в Україні
ціни
пальне
дизпаливо
ринок пального
автогаз
Ціни на пальне

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони