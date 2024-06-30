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Цены на топливо в Украине — какой будет стоимость бензина в первый день июля

30 июня 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 1 июля
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских заправках цены на горючее за выходные не изменились. По состоянию на 1 июля стоимость бензина, дизеля и автогаза остается стабильной.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 1 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 1 июля

По данным мониторингового портала, 1 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,43 грн/л;
  • А-92 — 53,48 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,54 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,48 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,02 грн/л;
  • А-95 — 56,37 грн/л;
  • А-92 — 53,39 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,47 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,51 грн/л.
Сколько стоит бензин 1 июля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 1 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 1 июля

Топливо бренда "Евро-95" 1 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, цены на нефть демонстрируют рост, готовясь к третьему подряд недельному повышению. Ожидание понижения процентных ставок Федеральным резервом США и стабильно высокие нефтеперерабатывающие маржи поддерживают этот тренд.

Мы также сообщали, что названы самые плохие дорогие автомобили 2024 года. Каждую модель оценивали методом опроса владельцев и ранжировали по шкале надежности от 1 до 100.

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