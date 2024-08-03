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Ціни на пальне в Україні — якою буде вартість бензину на АЗС завтра

3 серпня 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 4 серпня
Автозаправна станція. Фото: rau.ua
Святослав Мотюженко - Редактор

На українських АЗС ціни на пальне не змінилися. Вартість бензину, автогазу та дизпального залишилась на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 4 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 4 серпня

За даними моніторингового порталу, 4 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,15 грн/л;
  • А-95 — 56,66 грн/л;
  • А-92 — 53,84 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,76 грн/л;
  • скраплений газ — 27,92 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,56 грн/л;
  • А-92 — 53,76 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,75 грн/л;
  • скраплений газ — 27,81 грн/л.
Вартість бензину ДП та автогазу 4 серпня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 4 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 4 серпня

Пальне бренду "Євро-95" 4 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 56,06 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Фактор" — 53,20 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,29 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, з вересня підвищення акцизів на пальне в Україні навряд чи суттєво позначиться на загальному рівні цін. Вартість пального залишиться майже стабільною, проте значного здорожчання слід очікувати лише для автогазу.

Ми також писали, що з 1 серпня в Україні сервісні центри МВС почнуть видавати нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Ці документи матимуть додатковий захист.

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