Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 4 серпня

Ціни на пальне в Україні — якою буде вартість бензину на АЗС завтра
На українських АЗС ціни на пальне не змінилися. Вартість бензину, автогазу та дизпального залишилась на рівні попереднього дня.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 4 серпня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 4 серпня
За даними моніторингового порталу, 4 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,15 грн/л;
- А-95 — 56,66 грн/л;
- А-92 — 53,84 грн/л;
- дизельне пальне — 52,76 грн/л;
- скраплений газ — 27,92 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 60,13 грн/л;
- А-95 — 56,56 грн/л;
- А-92 — 53,76 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,75 грн/л;
- скраплений газ — 27,81 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 4 серпня
Пальне бренду "Євро-95" 4 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 56,06 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Фактор" — 53,20 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,29 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.
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Нагадаємо, з вересня підвищення акцизів на пальне в Україні навряд чи суттєво позначиться на загальному рівні цін. Вартість пального залишиться майже стабільною, проте значного здорожчання слід очікувати лише для автогазу.
Ми також писали, що з 1 серпня в Україні сервісні центри МВС почнуть видавати нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Ці документи матимуть додатковий захист.
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