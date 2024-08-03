Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 4 серпня

Автозаправна станція. Фото: rau.ua

На українських АЗС ціни на пальне не змінилися. Вартість бензину, автогазу та дизпального залишилась на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 4 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 4 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,15 грн/л;

А-95 — 56,66 грн/л;

А-92 — 53,84 грн/л;

дизельне пальне — 52,76 грн/л;

скраплений газ — 27,92 грн/л.

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,56 грн/л;

А-92 — 53,76 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,75 грн/л;

скраплений газ — 27,81 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 4 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 4 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 56,06 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Фактор" — 53,20 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,29 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

Нагадаємо, з вересня підвищення акцизів на пальне в Україні навряд чи суттєво позначиться на загальному рівні цін. Вартість пального залишиться майже стабільною, проте значного здорожчання слід очікувати лише для автогазу.

Ми також писали, що з 1 серпня в Україні сервісні центри МВС почнуть видавати нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Ці документи матимуть додатковий захист.