Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 4 августа

Автозаправочная станция. Фото: rau.ua

На украинских АЗС цены на горючее не изменились. Стоимость бензина, автогаза и дизтоплива осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 4 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового портала, 4 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,15 грн/л;

А-95 — 56,66 грн/л;

А-92 — 53,84 грн/л;

дизельное топливо — 52,76 грн/л;

сжиженный газ — 27,92 грн/л.

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,56 грн/л;

А-92 — 53,76 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,75 грн/л;

сжиженный газ — 27,81 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 4 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 4 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 56,06 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Фактор" — 53,20 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,29 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

Напомним, с сентября повышение акцизов на горючее в Украине вряд ли существенно отразится на общем уровне цен. Стоимость горючего останется почти стабильной, однако значительное подорожание следует ожидать только для автогаза.

Мы также писали, что с 1 августа в Украине сервисные центры МВД начнут выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства регистрации транспортных средств. Эти документы будут иметь дополнительную защиту.