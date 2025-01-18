Цены на топливо в Польше 2025 году — сравнение с ценами в Украине

Цены на топливо в Польше — на сколько в Украине дешевле бензин
Цены на горючее постоянно меняются во всем мире и зачастую не в сторону удешевления. Так происходит не только в Украине, потому что на стоимость бензина, дизеля, или автогаза на АЗС влияет большое количество факторов. Впрочем, всегда интересно узнать, сколько на топливо тратят водители в других странах и сравнить с ценами в Украине.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит топливо в Польше в январе 2025 года, а также сравнивают цены на местных АЗС с украинскими.
Сколько стоит топливо в Польше
Информацию о стоимости топлива в соседней стране мы брали из ведущего польского портала об автомобилях AutoCentrum.pl.
- А-98 — 6,88 злотого (69,90 грн/л);
- А-95 — 6,12 злотого (62,17 грн/л);
- дизельное топливо — 6,27 злотого (63,70 грн/л);
- сжиженный газ — 3,22 злотого (32,71) грн/л.
Цены на топливо в Украине
Актуальные данные о стоимости топлива в Украине мы брали с одно из крупнейших автомобильных сайтов Украины Auto.Ria.
- А-95+ — 59,70 грн/л (на 17% дешевле);
- А-95 — 56,40 грн/л (на 10% дешевле);
- дизельное топливо — 54,05 грн/л (на 17% дешевле);
- сжиженный газ — 36,77 грн/л (на 11% дороже).
Как видим, цены на бензин и дизельное топливо в Польше на 10-17% выше чем в Украине. При этом цены на сжиженный газ выше именно на украинских АЗС. В среднем в Украине автогаз стоит на 11% дороже.
Напомним, мы сравнивали цены на топливо в Украине и странах ЕС. среди европейских стран в Украине сейчас самые дешевые бензин и дизельное топливо.
Кроме того, с 1 января 2025 года украинский авторынок потерпел значительные изменения. Они повлияли на автовладельцев и компании, работающие в сфере автомобильного бизнеса.
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