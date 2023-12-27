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На АЗС в Україні знову доржчає бензин — скільки коштує 1 л пального сьогодні

27 грудня 2023 06:43
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 27 грудня 2023 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У середу, 27 грудня, ціни на деякі види пального на українских заправких дещо зросли. Найбільше зростання показав бензин бренду А-95, ціна за літр якого підвищилася більш ніж на 20 копійок. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 27 грудня

За даними моніторингового сайту, 27 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,50 грн/л;
  • А-95 — 51,51 грн/л;
  • А-92 — 48,61 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,49 грн/л;
  • скраплений газ — 31,36 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,94 грн/л,
  • А-95 — за 51,93 грн/л,
  • бензин А-92 — за 49,22 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,89 грн/л,
  • скраплений газ — 31,77 грн/л.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 26 грудня

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 27 грудня

27 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 59,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 48,40 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 31,47 грн/л, на KLO — 30,59 г рн/л, на Shell — 29,47 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали про жовту сигнальну лампу несправності двигуна, що лякає усіх. Причин несправності двигуна може бути безліч. Для деяких моделей автомобілів точна діагностика навіть вимагає використання спеціальних інструментів, доступних тільки в авторизованих майстернях бренду.

Раніше ми розповіли, що в мережі показали крутий тюнінг недорогої Toyota Camry 2025 року. Седан 2025 модельного року у найдешевшій комплектації з 2-літровим двигуном та варіатором потужністю 177 к.с. коштує 25 тис. доларів.  

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