Ціни на пальне в Україні станом на 27 грудня 2023 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У середу, 27 грудня, ціни на деякі види пального на українских заправких дещо зросли. Найбільше зростання показав бензин бренду А-95, ціна за літр якого підвищилася більш ніж на 20 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 27 грудня

За даними моніторингового сайту, 27 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,50 грн/л;

А-95 — 51,51 грн/л;

А-92 — 48,61 грн/л;

дизельне пальне — 51,49 грн/л;

скраплений газ — 31,36 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,94 грн/л,

А-95 — за 51,93 грн/л,

бензин А-92 — за 49,22 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 51,89 грн/л,

скраплений газ — 31,77 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 27 грудня

27 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 48,40 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л.

ЗС RLS — 46,40 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 31,47 грн/л, на KLO — 30,59 г рн/л, на Shell — 29,47 грн/л.

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