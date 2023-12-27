Топливо в Украине — что будет с ценами на автогаз и бензин в 2024 году

Водитель на автозаправке. Фото: Avtosota

Эксперты рассказали, что ждет украинский рынок топлива в ближайшем будущем. В частности, оценили стоимость сжиженного газа, учитывая налаживание поставок.

Об этом рассказал народный депутат, член Финансового комитета ВРУ Алексей Устенко в ходе общенационального марафона.

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Ситуация на рынке топлива

Нардеп прогнозирует, что стоимость автомобильного газа в стране будет снижаться, ведь некоторые партии были задержаны на украинско-польской границе из-за блокады перевозчиков с 6 ноября 2023 года.

Он отметил, что автогаз подорожал именно из-за этого фактора, однако сейчас уже наблюдается постепенное снижение стоимости.

Так, оптовая цена на автогаз составляет 23 грн/л. Это влияет на розничную цена на автозаправочных станциях страны.

"Сегодня на заправках мы видим, что цена понемногу снижается и она составляет где-то 31, 30 или 29,50 грн. Но факт в том, что цена будет продолжать уменьшаться. За счет того, что сейчас дешевая оптовая цена и постепенно дорогой ресурс будет распродаваться, и вместо него будет дешевле. Такая же история по бензину и дизельному топливу", — пояснил член Финансового комитета ВРУ.

Какие прогнозируют цены в 2024-м

Как прогнозирует Национальный банк, к концу года рост цен на горючее ускориться, однако в 2024 году ожидается стабилизация стоимости из-за постепенного снижения мировой цены на "черное золото".

"Со следующего года цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть", — говорится в прогнозе НБУ.

Что касается автогаза, то в случае принятия нового уровня акциза на газ, он неизбежно подорожает. По данным главы Финансового комитета Даниила Гетманцева, в правительстве планируют ввести новый акциз уже в 2024 году, он может вырасти с действующих 52 до 170 евро.

Что еще стоит знать

Напомним, 27 декабря на украинских автозаправочных станциях средние цены на горючее несколько выросли. Автогаз подешевел на 24 копейки, до 31,36 грн/л. Несколько дней назад газ стоил 33,09 грн/л. Цена на А-95 составляет 51,51 грн/л, а на А-92 — 48,61 грн/л.

Также мы писали, что, по мнению эксперта Сергея Куюна, вскоре цены на автогаз опустятся ниже отметки 30 грн/л, а еще через несколько дней — вполне вероятно, что до 27 грн/л и даже ниже.