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Цены на топливо — сколько будет стоить бензин завтра

1 сентября 2024 22:25
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 2 сентября 2024 года
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

За последние двое суток цены на топливо не меняли. Стоимость всех марок бензина, дизеля и автогаза остается на стабильном уровне.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 2 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 2 сентября

По данным мониторингового портала, 2 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,52 грн/л;
  • А-92 — 53,38 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,71 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,79 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,12 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,38 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,72 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,51 грн/л.
Сколько стоит топливо 2 сентября 2024 года в Украине
Цены на топливо в Украине на 2 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 2 сентября

Топливо бренда "Евро-95" 2 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, каждый водитель должен не только хорошо знать правила дорожного движения, но и строго соблюдать их, чтобы избежать правонарушений. Однако не все водители следуют этим правилам, что может привести к штрафам. Известно, какие нарушения ПДД чаще всего совершают водители и какие штрафы их постигают.

Мы также писали, как выбрать идеального партнера для обслуживания вашего автомобиля. Самое трудное — это найти надежное СТО, где вам смогут действительно помочь.

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