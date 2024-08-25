Порушення ПДР — які штрафи діють в Україні

Евакуатор на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кожен водій повинен не лише добре знати правила дорожнього руху, але й строго їх дотримуватися, щоб уникнути правопорушень. Проте не всі водії слідують цим правилам, що може призвести до накладення штрафів.

Про те, які порушення ПДР найчастіше вчиняють водії та які штрафи їх за це спіткають, розповідає Finance.ua.

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Штраф за перевищення швидкості

Перевищення дозволеної швидкості є порушенням правил дорожнього руху. В Україні встановлено такі межі швидкості для транспортних засобів: у населених пунктах — 50 км/год, на житлових ділянках і прибудинкових зонах — 20 км/год, за межами населених пунктів — 90 км/год, на автомагістралях — 130 км/год.

За перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год передбачено штраф у розмірі 340 гривень. Якщо швидкість перевищено на понад 50 км/год, штраф становить 1 700 гривень.

Червоне світло

Червоне світло світлофора є суворим наказом зупинитися, а не просто рекомендацією. Тим не менш, щодня десятки водіїв ігнорують цей сигнал, що часто призводить до небезпечних ситуацій на дорозі.

Для водіїв, які порушують це правило, передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

Проїзд та зупинка на транспортній смузі

Проїзд на власному автомобілі смугою, призначеною для громадського транспорту, заборонений і карається штрафом у розмірі 680 гривень. Також за стоянку або зупинку автомобіля ближче ніж за 30 метрів до зупинки громадського транспорту або відповідного дорожнього знака передбачено штраф у 340 гривень.

Перетин подвійної суцільної смуги

Подвійна суцільна лінія на дорозі є чітким сигналом про заборону перетинання та обгону. Порушення цього правила не лише тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень, але й створює серйозні ризики для безпеки дорожнього руху, що може загрожувати здоров'ю та життю як самого порушника, так і інших учасників руху.

Ігнорування поворотників

Згідно з правилами дорожнього руху, подача сигналу повороту перед виконанням маневру є обов'язковою вимогою. Це не є простою настановою, а строгою правовою нормою. Невиконання цієї вимоги карається штрафом у розмірі 510 гривень. У випадку, якщо відсутність сигналу призводить до аварійної ситуації, штраф може значно зрости і досягати 1 445 гривень.

Ремені безпеки

Згідно з правилами дорожнього руху, всі учасники руху зобов'язані використовувати ремені безпеки. Порушення цього вимогу карається адміністративним штрафом у розмірі 510 гривень.

Правила перевезення дітей

Для перевезення дітей діють спеціальні вимоги. Якщо дитина має зріст до 150 сантиметрів, автомобіль повинен бути оснащений автокріслом або бустером. За порушення цих правил передбачено адміністративний штраф: за перше порушення він становить 510 гривень, а за повторне порушення протягом року — 810 гривень.

Вживання алкоголю за кермом

Згідно з українським законодавством, керування транспортним засобом у нетверезому стані карається суворо. Штрафи за це порушення можуть варіюватися від 17 до 51 тисячі гривень, а також можливе позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до десяти років.

Розмір штрафу та тривалість позбавлення прав залежать від кількості порушень протягом року. Якщо керування у нетверезому стані призводить до дорожньо-транспортної пригоди з постраждалими, передбачена кримінальна відповідальність.

Відсутність страховки

Автоцивілка — це обов'язковий поліс автострахування, який забезпечує відшкодування збитків потерпілій стороні в разі ДТП, якщо обидва учасники аварії мають такі поліси. У випадку відсутності автоцивілки водієві загрожує штраф у розмірі 425 гривень. Якщо штраф не буде сплачено протягом 15 днів, сума подвоюється до 850 гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українці часто купують автомобілі за кордоном, проте до ціни авто додається також вартість розмитнення. Однак дехто має право на пільги.

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