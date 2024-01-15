Цены на аренду в Киеве в январе 2024г. Сколько стоит снять квартиру в Киеве

Современный ЖК возле станции метро "Левобережная" в Киеве. Фото: dom.ria.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Аренда жилья для многих украинцев достаточно болезненный вопрос. Цены на аренду квартир в Киеве, которые с началом войны сильно упали, уже давно вернулись к довоенному уровню, а с началом 2024 снова пошли вверх. Впрочем, привлекательные варианты опрятных, комфортных и недорогих квартир все еще можно встретить на рынке.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду в Киеве в 2024 году, сколько стоит снять жилье в столице и в каких районах сдают самые дешевые квартиры.

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Как изменились цены на аренду в Киеве за 2023 год

Согласно отчету аналитического центра DIM.RIA, в течение 2023 года заметно увеличилась стоимость аренды, поднявшись на 48%. К концу декабря 2023 года средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в столице составила 16 425 грн, а в области — 9 293 грн. Следовательно, по сравнению со январем 2023 года, стоимость жилья выросла практически на половину.

Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве на декабрь 2023 года. Фото: DIM.RIA

При чем в декабре 2023 года произошло заметное снижение стоимости аренды жилья в Киеве. Согласно данным платформы объявлений M2bomber, в ноябре 2023 года средняя арендная плата составила 17 076 гривен. В то время как в последний месяц года средняя стоимость аренды в столице упала примерно до 16 тысяч гривен.

В декабре Голосеевский район оказался лидером самой дорогой аренды со средней ценой 33 500 гривен. Шевченковский район был следующим в списке. Там стоимость аренды в среднем достигала 28 900 гривен. На третьем месте расположился Соломенский район, где аренда обошлась в 18 950 гривен.

Три района с наименьшей стоимостью аренды в декабре 2023:

Деснянский — 11 500 гривен; Днепровский — 13 250 гривен; Святошинский — 14 590 гривен.

Какие цены на аренду в Киеве в 2024 году

Согласно данным платформы объявлений M2bomber, в январе 2024 года средняя арендная плата в Киеве составляет 13 651 грн за 1-комнатную квартиру, 16 369 грн — за 2-х комнатную и 22 479 грн — за 3-комнатную квартиру в столице. При этом, как можно увидеть на графике ниже, после новогодних праздников стоимость аренды квартир в Киеве начала постепенно расти.

Динамика цен на аренду квартир в Киеве. Фото: M2bomber

При этом большинство (7,9%) однокомнатных квартир в Киеве сдаются в среднем за 11 200 грн, двухкомнатных (10,5%) — за 15 200 грн, а трехкомнатных (10%) — за 25 200 грн.

В январе 2024 года самая высокая арендная ставка оказалась в Печерском районе. Похоже, что временно отсутствующий доступ к метро в значительной степени снизил цены на жилье в Голосеевском районе.

Так, в Печерском районе аренда квартиры оценивается в 30 726 грн. На втором месте находится Шевченковский район, где средняя стоимость аренды составляет 22 100 грн.

В Оболонском, Днепровском и Подольском районах стоимость аренды колеблется от 15 тыс. до 17 тыс. грн. Самые низкие цены на аренду квартир зарегистрированы в Деснянском, Дарницком и Святошинском районах. Именно:

Деснянский район — 11 500 грн; Святошинский — 13 000 грн. Дарницкий — 13 500 грн;

Квартиры, сдающиеся в аренду в Киеве и цены на них

1-комнатная квартира в Печерском районе

В доме по адресу ул. М. Бойчука, 18А впервые сдается однокомнатная квартира с улучшенной планировкой. Ее общая площадь составляет 30 кв. В квартире есть все удобства для комфортного проживания: авторский ремонт, современная техника, и установлен теплый пол. Кроме того, в помещении есть электрочайник, кофемашина, фен, плита, варочная панель, духовой шкаф, микроволновая печь, мультиварка, холодильник, стиральная машина, утюг и пылесос.

Стоимость аренды: 20 000 грн.

Объявления об аренде 1-комнатной квартиры в Печерском районе. Фото: OLX

1-комнатная квартира в ЖК "Васильковский"

В Голосеевском районе сдается уютная квартира. Жилье полностью меблировано и оборудовано всей необходимой бытовой техникой, включая холодильник, варочную панель, духовой шкаф, стиральную машину, электрочайник и кондиционер. Также в квартире проведен современный ремонт, установлен бойлер, есть гардероб, панорамные окна и сигнализация.

В спальне есть двуспальная кровать, комод и рабочее место. Просторная кухня оборудована кухонной мебелью и бытовой техникой, включая холодильник, духовой шкаф, варочную панель и вытяжку.

Стоимость аренды: 12 000 грн.

Объявления об аренде 1-комнатной квартиры в Голосеевском районе. Фото: OLX

1-комнатная квартира на Осокорках

В Дарницком районе столицы предлагают в долгосрочную аренду стильную однокомнатную квартиру-студию в современном клубном доме. Квартира полностью оборудована всем необходимым и расположена на мансардном этаже 4-х этажного дома в частном секторе.

Удобное расположение — всего 5-6 минут пешком до станции метро Осокорки. В доме есть собственная котельная, обеспечивающая надежное отопление и постоянное горячее водоснабжение. Автор объявления отмечает, что в квартире все оборудование новое и в исправном состоянии. Территория дома ухожена, с видеонаблюдением, беседкой и закрытым доступом.

Стоимость аренды: 11 000 грн.

Объявления об аренде 1-комнатной квартиры в Дарницком районе. Фото: OLX

1-комнатная квартира в Днепровском районе

В Днепровском районе предлагается в аренду уютная однокомнатная квартира общей площадью 30 квадратных метров с кухней и санузлом с ванной. Квартира полностью укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой, включая плазменный телевизор, стиральную машину, микроволновку, варочную поверхность, холодильник, бойлер и кондиционер.

Место расположения квартиры: 15 минут пешком до станции метро "Лесная", а также до торгового центра и супермаркета. Также есть парковочное место.

Дополнительные преимущества включают обустроенную территорию с круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Также предусмотрено бомбоубежище. Вблизи находятся продуктовый магазин и кафе, предназначенное для жильцов ЖК, обустроено место для гриля.

Стоимость аренды: 7 800 грн.

Объявления об аренде 1-комнатной квартиры в Днепровском районе. Фото: OLX

2-комнатная квартира в Святошинском районе

В новом доме в Святошинском районе сдается двухкомнатная квартира. Она находится в 15 минутах транспортом от станции метро "Житомирская".

Общая площадь — 46 кв. м. Планировка включает отдельную спальню, кухню-гостиную, совмещенный санузел и открытый балкон. Квартира находится на 5-м этаже 9-этажного кирпичного дома, построенного в 2017 году.

В квартире есть все необходимое для комфортного проживания, включая бытовую технику и мебель. Имеется индивидуальное газовое отопление, новый ремонт, газовая варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, микроволновка, кондиционер, бойлер, двуспальная кровать с ортопедическим матрасом и раскладной диван.

Дом расположен возле автобусной остановки, обеспечивается круглосуточной охраной со входом на территорию по пропускам. Поблизости находятся продуктовые магазины, кафе, аптека, спортивная площадка, аллеи с магнолиями. Вода поступает из артезианской скважины. На территории дома есть спортзалы, частная поликлиника, детские сады и школа.

Стоимость аренды: 13 000 грн.

Объявления об аренде 2-комнатной квартиры в Святошинском районе. Фото: OLX

Напомним, мы писали, что в Украине выросли цены на рынке вторичного жилья за 2023 год. На этапе второго года полномасштабной войны в Украине произошли заметные изменения в ценах и количестве предложений на вторичном рынке жилья. Предложение продажи в декабре 2023 существенно увеличилось по сравнению с количеством объявлений в декабре 2022. А количество объявлений аренды наоборот уменьшилось почти во всех областях.

Также мы писали о том, что ценовая динамика на рынке недвижимости продолжает эволюционировать под влиянием разных факторов. По прогнозам экспертов, в 2024 году стоимость за квадратный метр в некоторых регионах значительно повысится по сравнению с прошлогодними показателями.