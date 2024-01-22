Цены на аренду в Киеве в январе 2024 года. Сколько стоит снять квартиру во Львове.

Ночной Львов. Фото: tvoemisto.tv

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Для многих украинцев аренда жилья в 2024 году может стать настоящей головной болью. Несмотря на войну, цены на жилье в крупных городах и не думают прекращать свой рост. Стоимость аренды квартир во Львове, как и в целом по всей западной Украине с началом войны, резко возросла, но и на второй год войны останавливать свой рост, похоже, не планирует. Впрочем, не все так плохо, и во Львове можно найти отличные варианты проживания в комифортных условиях за вполне умеренные деньги.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду во Львове в 2024 году, сколько стоит снять здесь жилье, и в каких районах сдают самые дешевые квартиры.

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Как изменились цены на аренду во Львове

По итогам 2023 года столица Украины — Киев был далеко не лидером по стоимости аренды однокомнатной квартиры, а занимал лишь третье место. На втором месте оказался Ужгород, а вот лидером этого антирейнтинга оказался Львов. Об этом свидетельствуют данные исследования портала недвижимости ЛУН.

Средняя стоимость аренды квартиры 1-комнатной квартиры по состоянию на 2023 год. Фото: ЛУН

За полгода стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове выросла на тысячу гривен.

Также согласно исследованию стоимость аренды двухкомнатных квартир во Львове на том же уровне, что и в Киеве — 18 000 грн. Аналитики предполагают, что это может быть связано с ограниченным предложением небольших квартир во Львове, арендованных в течение 2022 года, оставив на рынке только более дорогие варианты.

При этом, согласно информации платформы объявлений M2bomber на ноябрь 2023 года, средняя стоимость аренды квартиры во Львове составляла 19 821 грн. Однокомнатные квартиры чаще всего сдавались за 20 000 грн, а также за 22 000 и 18 000 грн. Самые распространенные цены на двухкомнатные квартиры варьировались от 18 000 грн до 25 000 грн.

Наиболее доступные арендные предложения были в Железнодорожном районе Львова, где средняя цена составляла 15 000 грн. Самые высокие цены в Шевченковском районе города — 18 727 грн.

Согласно данным платформы объявлений M2bomber, в январе 2024 года медианная арендная плата во Львове по сравнению с ноябрем немного упала и составляет 17 296 грн за 1-комнатную квартиру, 16 369 грн — за 2-х комнатную и 22 642 грн — за 3-комнатную квартиру. При этом, как можно увидеть на графике, несмотря на сезонные просадки, цены на аренду во Львове в целом растут начиная с февраля 2022 года.

Динамика цен на аренду квартир в Киеве. Фото: M2bomber

В январе 2024 года самая высокая арендная ставка сохраняется в Шевченковском районе — 18 727 грн, за ним следует Франковский район — 18 680 грн. Также в тройку самых дорогих районов Львова по аренде квартир вошел Сыховский район — 17 732 грн. Самые низкие цены за аренду квартир зарегистрированы в Железнодорожном районе — 15 000 грн.

Квартиры, сдающиеся в аренду во Львове и цены на них

1-комнатная квартира в Сиховском районе

В Сыхивском районе по улице Венгерская предлагается в аренду однокомнатная квартира с кухней-студией. Жилье после проведения капитального ремонта и оборудовано всем необходимым для комфортного проживания.

В квартире есть просторная спальня с большой кроватью и ортопедическим матрасом. Дополнительные удобства включают индивидуальное отопление, встроенную мебель, диван и плазменный телевизор. В помещении установлен домофон, интернет, цифровое телевидение и система сигнализации.

Кухня оснащена необходимой техникой, включая холодильник, духовой шкаф и плиту. Удачное расположение квартиры обеспечивает легкий доступ к продуктовым магазинам, аптекам и т.п.

Стоимость аренды: 12 500 грн.

Объявления об аренде 1-комнатной квартиры в Сиховском районе. Фото: OLX

2-комнатная квартира в Сиховском районе

Также в Сиховском районе сдается в аренду двухкомнатная квартира в новом доме, расположенном по адресу Бережанская улица. Общая площадь составляет 70 квадратных метров. Квартира находится на 9 этаже 9-этажного здания.

По словам автора объявления, жилье оснащено индивидуальным отоплением, в квартире выполнен качественный ремонт. Планировка включает в себя две изолированные комнаты и кухню-студию. В наличии двуспальная кровать, раскладной диван, душевая, просторная кухня и балкон.

Стоимость аренды: 12 500 грн.

Объявления об аренде 2-комнатной квартиры в Сиховском районе. Фото: OLX

1-комнатная квартира в Железнодорожном районе

В Железнодорожном районе Львова сдается в аренду однокомнатная квартира в новом жилом комплексе. Квартира имеет просторную кухню-гостиную и изолированную комнату с двуспальной кроватью. Имеется балкон, индивидуальное отопление и подогрев полов. В квартире также проведен современный стильный ремонт и хорошая планировка. Панорамные окна открывают прекрасный вид на окружающие виды.

Стоимость аренды: 400 долл. (примерно 15 150 грн).

Объявления об аренде 1-комнатной квартиры в Железнодорожном районе. Фото: OLX

1-комнатная квартира во Франковском районе

Во Франковском районе сдается внаем квартира с общей площадью 48 квадратных метров. Она находится на седьмом этаже десятиэтажной новостройки. Окна выходят в закрытый двор. Планировка включает в себя изолированную комнату и кухню-студию. Автор объявления рассматривает как индивидуальных арендаторов, а также пары без детей и животных.

Стоимость аренды: 500 долл. (примерно 18 935 грн).

Объявления об аренде 1-комнатной квартиры во Франковском районе. Фото: OLX

2-комнатная квартира в Шевченковском районе

В Шевченковском районе Львова сдается, двухкомнатная квартира с кухней-гостиной. Общая площадь жилья составляет 78 квадратных метров. Квартира оборудована индивидуальным отоплением и подогревом полов.

Внутреннее пространство включает в себя две изолированные комнаты. Как отмечает автор объявления, ремонт в квартире был выполнен для собственного использования, поэтому использовались только высококачественные материалы, а мебель была изготовлена по индивидуальному заказу.

Квартира оборудована кондиционером, посудомоечной машиной, стиральной и сушильными машинами. Удачное расположение обеспечивает удобную транспортную развязку и близость к центру. В этом жилье допускается проживание с детьми и животными.

Стоимость аренды: 750 долл. (примерно 28 400 грн).

Объявления об аренде 2-комнатной квартиры в Шевченковском районе. Фото: OLX

Напомним, мы писали, что в Украине выросли цены на рынке вторичного жилья за 2023 год. На этапе второго года полномасштабной войны в Украине произошли заметные изменения в ценах и количестве предложений на вторичном рынке жилья. Предложение продажи в декабре 2023 существенно увеличилось по сравнению с количеством объявлений в декабре 2022. А количество объявлений аренды наоборот уменьшилось почти во всех областях.

Также мы писали о том, что ценовая динамика на рынке недвижимости продолжает эволюционировать под влиянием разных факторов. По прогнозам экспертов, в 2024 году стоимость за квадратный метр в некоторых регионах значительно повысится по сравнению с прошлогодними показателями.