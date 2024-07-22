Ціни на оренду у Києві у липні 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру у Києві

Київ з висоти пташиного польоту. Фото: Сергій Рістенко

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вартість оренди квартир у Києві завжди була високою, що легко пояснюється статусом столиці України. Все ж таки Київ — це соціальний та економічний центр країни. З початком російської агресії вартість оренди у Києві трохи впала, але невдовзі повернулася до попереднього рівня. В останні місяці оренда житла у Києві продовжує дорожчати, демонструючи стабільне зростання цін. Водночас українці виявляють підвищений інтерес до більш доступного житла.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Києві у липні 2024 року, скільки коштує зняти житло в столиці та в яких районах здають найдешевші квартири.

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Що відбувається на ринку оренди у Києві

Недавнє опитування маркетплейсу DIM.RIA продемонструвало бажання українців знімати більш дешеве житло. Щоправда, орендодавці не квапляться зі зниженням його вартості.

Так, орендарі за останній рік переглянули свої бюджети на житло, скоротивши їх. Середня сума, яку вони готові витрачати на оренду, зменшилась на 700 грн порівняно з 2023 роком.

Більшість опитаних прагнуть знайти житло вартістю до 10 тис. грн на місяць. Однак 41% учасників опитування зазначили, що постають перед труднощами при пошуку житла, що відповідає їхньому бюджету. Другою проблемою є пошук житла, де можна проживати з домашніми тваринами.

Як змінився бюджет українців на оренду житла. Фото: DIM.RIA

Серед основних пріоритетів, за якими українці обирають житло для купівлі чи оренди, на першому місці є доступна ціна, стан об'єкта, площа та зручність розташування. Покупці частіше звертають увагу на наявність паркомісць, у той час, як для орендарів важливіше наявність укриття.

На що найбільше звертають увагу при виборі житла у 2024 році. Фото: DIM.RIA

За даними платформи для вибору квартир на ринку житла в Україні ЛУН, у Києві продовжують зростати ціни на житло. Протягом усього 2024 року ціни на оренду квартир у Києві збільшувалися. Так, середня орендна плата за однокімнатну квартиру у липні становить від 13 950 до 15 000 гривень. Вартість оренди двокімнатної квартири в середньому варіюється від 16 500 до 18 000 гривень на місяць.

Середні ціни оренди однокімнатних квартир у Києві з січня по липень 2024 року. Фото: ЛУН

Середні ціни оренди двокімнатних квартир у Києві з січня по липень 2024 року. Фото: ЛУН

За даними платформи оголошень M2bomber, у липні 2024 року медіанна орендна плата у Києві становить 14 297 грн за однокімнатну квартиру, 16 866 грн за двокімнатну та 26 000 грн за трикімнатну квартиру. На графіку нижче видно, що у 2024 році ціни на оренду квартир у столиці поступово зростають. Також варто відзначити, подорожчання оренди однокімнатних квартир, яке розпочалося у травні.

Медіанна орендна плата в Києві у липні 2024 року. Фото: M2bomber

У яких районах Києва найдешевші квартири

Найдорожчі однокімнатні квартири здаються у Печерському (28 700 гривень), Шевченківському (20 000 гривень) та Голосіївському (16 000 гривень) районах. Менш дорогі однокімнатні квартири можна орендувати у Дніпровському (12 000 гривень), Святошинському (10 000 гривень) та Деснянському (7 500 гривень) районах.

Найдорожчі двокімнатні квартири пропонуються у Печерському (39 000 гривень), Шевченківському (29 700 гривень) та Голосіївському (25 000 гривень) районах. Менш дорогі "двушки" можна орендувати у Святошинському (13 000 гривень), Дніпровському (12 500 гривень) та Деснянському (10 000 гривень) районах.

Найдорожчі трикімнатні квартири знаходяться у Печерському (61 300 гривень), Шевченківському (46 000 гривень) та Голосіївському (34 500 гривень) районах. Менш дорогі трикімнатні квартири можна знайти у Дарницькому (20 000 гривень) та Святошинському (17 000 гривень) районах. А от інформація про оренду трикімнатних квартир в Деснянському районі відсутня через брак актуальних даних.

Середня вартість оренди квартири у Києві по районах станом на липень 2024 року. Фото: ЛУН

Квартири, що здаються в оренду в Києві, та ціни на них

1-кімнатна смарт-квартира на Харківському шосе

Перша квартира з нашого списку розташована на Харківському шосе, 15-А та знаходиться на 5 поверсі 17-поверхового будинку в житловому комплексі "Нова хвиля". Вона здається в оренду на шість місяців.

У квартирі виконано капітальний сучасний ремонт, вона оснащена технікою та меблями. На подвір'ї тихо, громадський транспорт знаходиться за дві хвилини ходьби. Поблизу знаходяться дитячий садок, школа, магазини, аптеки та спортивний зал.

Квартира має дизайнерський ремонт із зовнішнім та внутрішнім утепленням. Натяжна стеля, на підлозі керамічна плитка і ламінат, стіни пофарбовані. Зовнішнє оздоблення виконане декоративною штукатуркою. У квартирі встановлено кабельне телебачення, але відсутній інтернет. . У квартирі один суміщений санвузол та одна спальня.

З обладнання та меблів в наявності плазмовий телевізор, пральна машина, сушарка для білизни, посудомийна машина, душова кабіна, електрична плита, шафа-гардероб, мебльована кухня, диван, холодильник, лічильники на електрику і воду, кондиціонер і витяжка. У під'їзді є один пасажирський та один вантажний ліфт, двір внутрішній.

Вартість оренди: 11 000 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної смарт-квартири на Харківському шосе. Фото: OLX

1-кімнатна студія на ВДНГ

Наступна квартира (однокімнатна квартира-студія) пропонується в оренду біля метро "Виставковий центр" по вул. Вільямса, 2-В. Поруч розвинена інфраструктура: поряд магазини "Ашан", АТБ, Novus, "Сільпо", а також багато інших магазинів, кафе та салонів. У будинку передбачено укриття.

У квартирі виконаний якісний ремонт, вона укомплектована меблями та технікою, необхідними для комфортного проживання. В наявності диван, шафа-купе, кухонні меблі, вбудована варильна поверхня, холодильник, кондиціонер, пральна машина та бойлер.

При заселенні стягується комісія у розмірі 50%.

Вартість оренди: 12 000 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної студії на ВДНГ. Фото: OLX

Апартаменти у Печерському районі

У Печерському районі на довгострокову оренду пропонуються апартаменти комфорт-класу. Квартира, розташована в ЖК "Рів'єра". 1-кімнатні апартаменти після авторського євроремонту та готові до заселення. Тут встановлено всю необхідну побутову техніку для комфортного проживання. До станції метро "Славутич" можна дійти за 3 хвилини пішки. У опалювальний сезон власники знижують ціну на 2000 грн.

У житловому комплексі: закрита територія з охороною преміум-класу, прогулянкова набережна, зони відпочинку, сучасні ігрові та спортивні майданчики, відеоспостереження, початкова школа та дитячий садок.

У комплексі також є магазини АТБ, ресторани, кафе, салони краси, спортивний клуб з басейном та відділення пошти. Пляж на Дніпрі розташований за 8 хвилин пішки від комплексу.

Вартість оренди: 18 000 грн.

Оголошення з оренди апартаментів у Печерському районі. Фото: OLX

Видова 2-кімнатна квартира-студія

В елітному житловому комплексі із закритою територією, що охороняється, та підземним паркінгом здається 2-кімнатна квартира-студія. Площа житла складає 80 кв.м, включаючи зал (кухня-студія) площею 50 кв.м з лоджією та спальню 17 кв.м з гардеробною кімнатою. З вікон відкривається чудовий краєвид на місто.

У квартирі виконаний якісний ремонт з дорогих матеріалів, встановлені вбудовані меблі та вся необхідна побутова техніка. Лоджія засклена та обладнана панорамним вікном, що забезпечує чудовий вигляд. Також є містка шафа-купе.

Комплекс має відмінну інфраструктуру, що включає супермаркет, магазини, кафе, ресторани, спортивні та медичні установи, а також бомбосховища.

Поруч розташовані посольства США та Казахстану, університет Крок, два парки — Сирецький та Нивки (Дубки). До станції метро "Берестейська" можна дійти за 7 хвилин пішки.

Вартість оренди: 22 999 грн.

Оголошення з оренди видової 2-кімнатної квартири-студії. Фото: OLX

Видова, світла та простора 3-кімнатна квартира

Останній варіант у нашому списку — простора та світла трикімнатна квартира площею 80 кв.м. Квартира ніколи не використовувалася, виконаний дизайнерський ремонт. У квартирі велика простора кухня з відпочинковою зоною, що оснащена кухонними меблями та вбудованою технікою, включаючи холодильник, духовку, посудомийну машину і витяжку.

У квартирі два санвузли, технічні шафи для пральної машини, встановлений бойлер на 100 літрів, а також пральна машина з функцією сушіння. В наявності душова кабіна для гостей і велика господарська ванна. У коридорі розташована велика гардеробна шафа, виконана індивідуально на замовлення.

Одна з кімнат призначена як господарська спальня з великим ліжком та гардеробною шафою. Дві інші кімнати можна адаптувати до інших потреб — для дітей, гостьової кімнати або кабінету.

З вікон відкривається дивовижний вид на історичну частину Києва, Печерськ, собори та храми, а з іншого боку — на комплекс фонтанів та дитячі майданчики.

У пішій доступності від комплексу знаходиться метро "Видубичі" (700 метрів), магазини "Сільпо" та ринок.

Вартість оренди: 850 доларів (приблизно 34 500 грн)

Оголошення з оренди видової, світлої та просторої 3-кімнатної квартири. Фото: OLX

Нагадаємо, рієлтор пояснив, як відключення світла впливають на оренду та купівлю житла. Експерт підтвердив, що більший запит наразі надходить на квартири, які розташовані на нижчих поверхах багатоповерхівок.

Також ми писали де в Україні найбільше зросли ціни на житло. У 2024 році в Україні спостерігається тенденція до зростання цін на первинному ринку нерухомості.