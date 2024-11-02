Цены на аренду во Львове в октябре 2024 года. Сколько стоит снять квартиру во Львове.

Львовские дома с высоты птичьего полета. Фото: may day.ua/pexels.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Стоимость аренды жилья в 2024 году растет почти во всех городах Украины. По мнению экспертов, повышение цен обусловлено ускорением инфляции и ростом курса доллара. С начала войны лидерство по самым высоким расценкам на аренду квартир сохраняет за собой Львов, тогда как Киев находится только на втором месте.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду во Львове в октябре 2024 года, сколько стоит здесь снять жилье и в каких районах сдают самые дешевые квартиры.

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Что происходит на рынке аренды в Украине

По оценкам экспертов, рынок аренды однокомнатных квартир в Украине за первое полугодие 2024 года демонстрирует активное развитие с тенденцией к росту цен и усилению конкуренции среди арендаторов. Увеличение стоимости обусловлено ускорением инфляции, повышением курса доллара и сезонными колебаниями цен.

Так, за два года стоимость аренды жилья во Львове оставалась на самом высоком уровне, опережая цены Киева. В сентябре 2022 года медианная цена аренды однокомнатной квартиры во Львове составляла 16 000 грн в месяц, тогда как в Киеве — 10 000 грн. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры достигала 19 000 грн во Львове и 15 000 грн в столице.

Впрочем, в начале 2024 года спрос на квартиры во Львове снизился, в то время как в Киеве наблюдался рост интереса. Однако разрыв стоимости аренды сохраняется. По данным ЛУН, в сентябре 2024 аренда однокомнатной квартиры в Киеве составила 16 000 грн, а во Львове — 19 000 грн. Аренда двухкомнатных квартир обходилась в 23 000 грн в Киеве и 22 900 грн во Львове.

Что происходит на рынке аренды во Львове

Согласно статистике платформы объявлений по аренде и покупке жилья M2bomber, в конце октября 2024 года медианная арендная плата за однокомнатную квартиру во Львове составляет 16 111 грн, за двухкомнатную — 20 638 грн, а за трехкомнатную — 28 654 грн.

За год цены на аренду квартир во Львове показали рост на 18,9%. При этом за последние 6 месяцев повышение цен ускорилось. Стоимость жилья во Львове за полгода выросла на 49,8%.

В каких районах Львова самая дешевая аренда

По статистике ЛУН, наиболее доступные предложения по аренде жилья во Львове можно найти в Лычаковском районе, где средняя цена составляет 14 600 грн в месяц. Далее следует Железнодорожный район с арендой на уровне 16 000 грн.

Галицкий район, расположенный в историческом центре города, предлагает квартиры по средней цене 16700 грн в месяц, а во Франковском районе аренда обойдется в 17 000 грн. В Сиховском районе, одном из самых больших спальных районов, стоимость аренды достигает 18 800 грн. Шевченковский район оказался самым дорогим для арендаторов — здесь квартиры сдаются в общей сложности за 19 600 грн в месяц.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в разных районах Львова по данным ЛУН

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в разных районах Львова. Инфографика: Новини.LIVE

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Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в разных районах Львова по данным ЛУН​​​​​​

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в разных районах Львова. Инфографика: Новини.LIVE

Стоимость аренды 3-комнатной квартиры в разных районах Львова по данным ЛУН

Стоимость аренды 3-комнатной квартиры в разных районах Львова. Инфографика: Новини.LIVE

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Квартиры, сдающиеся в аренду во Львове, и цены на них

1-комнатная квартира на цокольном этаже

Первая квартира в нашем списке сдается в доме по адресу ул. Вороного, 5. Дом расположен в 50 метрах от проспекта Свободы и проспекта Шевченко. Окно квартиры выходит во внутренний двор.

В наличии раскладной диван, двуспальная кровать, гардеробный шкаф и мини-кухня. Есть холодильник, чайник, стиральная машина и Wi-Fi роутер. Отопление производится с помощью системы электроподогрева пола. Владелец разрешает проживание с домашними животными.

Стоимость аренды: 14 000 грн.

Объявления по аренде 1-комнатной квартиры на цокольном этаже. Фото: OLX

Современная 1-комнатная квартира в центре

Следующая 1-комнатная квартира сдается в центре города. В доме выполнен дизайнерский ремонт, установлено индивидуальное отопление, подогрев полов, двухконтурный котел и система контроля климата. Электричество работает постоянно, даже при отключениях.

Квартира сдается с новой бытовой техникой и мебелью. В наличии: телевизор, стиральная машина, холодильник, электрическая плита с духовкой, микроволновка.

Вокруг дома расположены магазины и рестораны. Рядом находятся парк Высокий замок, оперный театр и рынок (700 метров). Удобная транспортная развязка. Во дворе есть закрытая территория для отдыха и парковки автомобиля. В подъезде также произведен ремонт.

Стоимость аренды: 21 000 грн.

Объявления по аренде 1-комнатной квартиры в центре Львова. Фото: OLX

2-комнатная квартира во Франковском районе

Следующая 2-комнатная квартира сдается во Франковском районе в доме по ул. Яворницкого. В подъезде две квартиры на этаже.

Квартира оборудована всем необходимым. Есть два стеклянных балкона, две отдельные комнаты, отдельный санузел, кухня и просторный коридор с большим шкафом-купе.

В квартире есть телевизор, проводимый интернет с оптоволоконным подключением, кондиционер с функцией охлаждения и обогрева, электрический камин, газовая плита на кухне и большая душевая кабина в санузле. Возможное проживание с маленькими животными.

Стоимость аренды: 18 000 грн.

Объявления по аренде 2-комнатной квартиры во Франковском районе. Фото: OLX

2-комнатная квартира в ЖК "Город Трав"

Еще одна двухкомнатная квартира сдается во Львове в ЖК "Город трав" по ул. Кульпарковский. Квартира площадью 55 кв. Кухня занимает 17 кв. Квартира находится на четвертом этаже из четырех.

В наличии одна полноценная спальня и кухня со спальным местом. Квартира оснащена всей необходимой бытовой техникой, включая посудомоечную машину. В наличии современная мебель. В доме выполнен ремонт. Размещение с животными не допускается.

Стоимость аренды: 24 000 грн.

Объявления по аренде 2-комнатной квартиры в ЖК "Город Трав". Фото: OLX

3-комнатная квартира в новостройке

Последняя квартира из нашего списка. Жилье сдается в новостройке. В доме выполнен ремонт. Все три комнаты изолированы. Автор объявления отмечает, что одна из комнат будет меблирована по желанию арендатора.

В квартире установлено индивидуальное отопление и подогрев полов. В наличии вся бытовая техника. Дом находится в районе с развитой инфраструктурой.

Стоимость аренды: 650 долларов (около 27 000 грн).

Объявления по аренде 3-комнатной квартиры в новостройке. Фото: OLX

Напомним, в Одессе сдают квартиру с собственным бомбоубежищем. Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 63 кв. м, из которых 6 кв. м занимает кухня.

Также мы писали, что в Украине на рынке недвижимости во время войны растут цены на аренду жилья. Такая динамика присуща сравнительно "безопасным" регионам, в частности Киеву, где стоимость с начала года подскочила почти на 50%.