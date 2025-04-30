Цены на нефть в 2025 году снижаются — что сейчас происходит на глобальном рынке

Танкер с нефтью. Фото: Unsplash

Мировой рынок нефти продолжает погружаться в зону полной неопределенности из-за торговой войны против всего мира, которую начал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Так, с начала апреля 2025 года самая популярная нефть марки Brent подешевела более чем на 15%.

Об этом пишет агентство Reuters.

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Почему снижаются цены на нефть в мире

Как отмечается, 30 апреля цены на нефть приблизились к наибольшему месячному падению почти за три с половиной года. Все из-за ухудшения прогноза спроса на топливо на фоне глобальной торговой войны, а также из-за опасений относительно увеличения предложения.

Как менялись цены на нефть. Скриншот: Bloomberg

По данным журналистов:

фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,8% и сейчас находятся на уровне 63 долларов за баррель;

цены на американскую нефть марки WTI снизились на 1,8% и составляют 59,3 доллара за баррель.

При этом с начала апреля Brent потеряла в цене 15,4%, а WTI — 17% — это самое большое процентное снижение с ноября 2021 года.

Агентство указывает, что цены на нефть начали резко снижаться после заявления Дональда Трампа о введении тарифов на импорт всех без исключения товаров. А когда Китай отреагировал ответными пошлинами — это только усилило напряженность на мировом рынке нефти.

Ситуацию не спасают даже подписанные Трампом указы о смягчении тарифов на импорт автомобилей, поскольку теперь цены на "черное золото" снижаются еще и под влиянием роста предложения со стороны стран ОПЕК+. К тому же участники организации, как стало известно изданию, хотят увеличить объемы добычи, и планируют обсудить этот вопрос на заседании альянса, которое состоится 5 мая 2025 года.

Что еще стоит знать

Между тем тарифная политика США может сильно "ударить" и по российской нефти. Так, Сенат страны уже получил законопроект о введении дополнительных санкций против стран, которые пополняют бюджет Кремля, покупая российские нефтепродукты. Речь идет о дополнительных пошлинах, которые обещают ввести, если Москва и в дальнейшем будет затягивать мирные переговоры по урегулированию войны в Украине.

Напомним, Евросоюз может усилить экономическое сотрудничество с Китаем в ответ на тарифное давление со стороны США. Переговоры о партнерстве должны состояться во время визита высокопоставленных чиновников ЕС в Пекин.

Ранее стало известно, что Россия не может обеспечить топливом значительную часть оккупированных украинских территорий. Чтобы решить эту проблему, в Кремле решили построить новый нефтепровод.