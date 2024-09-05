Цены на продукты — почему дорожает молоко в Украине

Производство молочной продукции. Фото: УНІАН

Цены на молочные продукты в Украине существенно повысились в результате сокращения производства молока и перебоев с электроснабжением. Рост стоимости основных молочных товаров достиг 20%.

Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

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Согласно последним данным, цены на молочные продукты резко повысились: пастеризованное молоко теперь стоит до 49,86 грн за килограмм, кефир — до 87,20 грн за килограмм, а сметана — до 190,57 грн за килограмм. Такой рост делает эти продукты менее доступными для потребителей. Долговременные отключения электроэнергии из-за российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре приводят к сбоям в работе систем вентиляции и охлаждения на фермах, что еще больше влияет на ситуацию.

Жаркая погода серьезно влияет на продуктивность коров, страдающих тепловыми ударами, что приводит к снижению объемов производства молока. Поэтому молокоперерабатывающие предприятия столкнулись с существенным дефицитом сырья. Как следствие, закупочные цены на молоко выросли, что отразилось на стоимости молочных продуктов в розничной торговле. По данным Кухалейшвили, цены на основные молочные товары, такие как молоко, кефир, сметана и сыры выросли на 15-20%.

Длительные отключения электроэнергии в Украине также приводят к остановке холодильного оборудования, что повышает риск порчи готовой молочной продукции. Резервные дизельные генераторы, используемые для поддержки работы магазинов, часто не способны обеспечить необходимый температурный режим в крупных торговых точках. В результате молочная продукция портится, что наносит дополнительный ущерб производителям и способствует дальнейшему росту цен на эти товары.

Кроме того, использование дизельных генераторов существенно увеличивает производственные издержки, что также влияет на конечную цену молочной продукции. По словам экспертов, только за последний месяц цены на некоторые виды молочных товаров выросли на 3-5% из-за дополнительных затрат на энергоснабжение и логистику.

Что еще нужно знать

Напомним, прогнозы по ценам на украинском рынке фруктов и овощей достаточно неоднозначны. Под влиянием возросшего предложения и сезонных факторов некоторые продукты могут подешеветь, в то время как другие, напротив, могут вырасти в цене.

Мы также писали, что в Украине в сентябре 2024 года завершается сезон арбузов, поэтому цены начали ползти вверх. Несмотря на подорожание, стоимость этой ягоды остается на самом низком уровне за последние годы.