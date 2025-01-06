Хто має право на безплатні ліки в 2025 році

Чоловік в аптеці розмовляє з фармацевтом. Фото: УНІАН

В Україні працює спеціальна програма "Доступні ліки", завдяки якій громадяни безплатно отримують медичні препарати для лікування деяких хвороб. Також в українців є можливість отримати знижку на купівлю низки медикаментів.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, кого з громадян держава забезпечує ліками безплатно.

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Хто може отримувати ліки безплатно

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, це пацієнти:

із серцево-судинними захворюваннями;

діабетом 2-го типу;

бронхіальною астмою;

нецукровим діабетом;

епілепсією, розладами психіки та поведінки;

для первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань, зокрема для пацієнтів, які пережили інфаркт або інсульт.

Як ліки є безплатними

За інформацією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, 1 січня 2025 року в програму "Доступні ліки" додали 52 нові лікарські засоби. Так, в переліку тепер є ліки для:

лікування болю;

паліативної допомоги;

хвороб ендокринної системи;

метаболічних, аутоімунних та запальних захворювань;

глаукоми;

мігрені;

дитячих захворювань.

Де та як отримати безплатні ліки

Відповідно до рішення уряду, з липня 2025 року безплатні препарати мають бути у будь-яких аптеках країни. Зараз аптеки, які відпускають ліки за державною програмою, можна впізнати за наліпкою на вході: "Тут є "Доступні ліки" або "Тут є "Доступні ліки" + інсуліни".

Щоби узяти рецепт, за яким пацієнту видадуть необхідний йому препарат в аптеці, потрібно:

записатися на прийом до свого сімейного лікаря, який випише електронний рецепт. Після цього пацієнт отримає СМС-повідомлення, з унікальним номером рецепта і кодом підтвердження, щоби безплатно отримати ліки в аптеці. Лікар також може роздрукувати електроенний рецепт, якщо в пацієнта нема смартфона;

отримавши рецепт, пацієнт знаходить аптеку, яка бере участь у програмі, повідомляє фармацевту номер з 16 цифр, який був надісланий у СМС-повідомленні. Якщо усі потрібні ліки є — пацієнт називає фармацевту 4-значний код підтвердження, щоби той наклав електронний підпис на придбання.

забрати ліки.

До слова, українці у 2024 році почали частіше купувати антидепресанти, вітаміни та препарати для сезонних захворювань.

Також ми розповідали, що громадяни можуть витратити "Зимову єПідтримку" на купівлю ліків вітчизняного виробництва. Мова про 1 тис. гривень, яку до кінця зими виплачуватиме держава.