Лекарства с 1 марта — как изменится стоимость в аптеках и к чему готовиться

Цены на лекарства сильно изменятся — Зеленский назвал дату
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что для украинцев уже скоро подешевеют лекарства в аптеках. Цены должны снизиться на 30%.
Об этом глава государства заявил в вечернем обращении 12 февраля.
Цены в аптеках в Украине — когда снизятся цены
По его словам, обновленные ценники на лекарственные препараты должны появиться уже с первого дня весны.
"Есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ-100 медицинских средств с 1 марта — на наиболее важные лекарства для наших людей. Правительство должно представить обществу все детали", — заявил он.
Зеленский подчеркнул, что это решение — это "персональная ответственность чиновников и конкретно министра здравоохранения".
Что этому предшествовало
Лекарственные препараты в Украине начали стремительно прибавлять в цене с началом 2025 года. И уже 5 февраля Владимир Зеленский назвал действия аптечных сетей, которые продают дорогие лекарства, "абсолютно неприемлемыми" и призвал правительство поддержать финансовую устойчивость граждан. 10 февраля глава государства сообщил о наличии плана, благодаря которому ситуация с ценами на лекарства должна измениться.
Ранее мы рассказывали, за какие услуги в медицинских учреждениях украинцы могут не платить. Все благодаря тому, что за них это делает государство.
Также мы писали, что украинское правительство упростило требования для открытия аптек в селах. Так, отменены сложные архитектурные перестройки в помещениях, которые были необходимы для получения лицензии.
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