Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 22 травня 2024 року

Переплавлення металу. Фото: wsimg.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь, що є сплавом міді та цинку, відома своєю багатою історією, винятковою міцністю, естетичною привабливістю та різноманіттям застосувань. Цей матеріал відіграв важливу роль у розвитку людської цивілізації. Перероблення латуні сприяє економії ресурсів, оскільки потребує менше енергії та сировини для виробництва нових виробів. Здавання латуні до пунктів приймання брухту також може стати додатковим джерелом доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у травні.

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Цікаві факти про латунь

Колір латуні залежить від співвідношення різних елементів у її складі. Латунь з великим вмістом цинку має жовтуватий відтінок, висока концентрація міді надає їй золотистого кольору, а наявність інших елементів у значних кількостях може забарвлювати латунь у зелені або навіть коричневі тони.

Для ювелірів-початківців марки латуні Л62 і Л68 служать навчальним матеріалом. Механічні властивості цих сплавів схожі на характеристики золота 583 проби.

Латунь часто використовується для виготовлення гільз та стволів вогнепальної зброї. Бувши м'якшим сплавом порівняно зі сталлю, латунь знижує тертя у стволі під час пострілу, що зменшує ймовірність механічних пошкоджень. Крім того, латунь менш схильна до корозії, ніж сталь, що також продовжує термін служби зброї.

Запальнички Zippo виготовляються із гальванізованої латуні. Гальванізація є процесом нанесення тонкого шару металу на поверхню іншого металу для запобігання корозії. У випадку із запальничками Zippo на поверхню латуні наноситься тонкий шар нікелю. Ця технологія захищає латунь від іржі та інших ушкоджень, а також надає запальничці привабливого блиску.

Існує спеціальний тип латунного сплаву, який використовується у виробництві біжутерії, відомий як нейзильбер або мельхіор. Цей сплав включає мідь, нікель та алюміній. Нейзильбер має високу міцність, пластичність і стійкість до корозії. Його легко обробляти, що дозволяє створювати складні прикраси із вишуканими візерунками. Сріблястий відтінок нейзильбера вдало імітує золото, роблячи його найпопулярнішим матеріалом для виготовлення біжутерії, що нагадує ювелірні вироби з дорогоцінних металів.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.

Експерт також наголосив, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у травні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 115 до 170 грн;

Вінницька область — від 125 до 175 грн;

Волинська область — від 100 до 150 грн;

Дніпропетровська область — від 110 до 145 грн;

Житомирська область — від 110 до 140 грн;

Закарпатська область — від 100 до 155 грн;

Запорізька область — від 120 до 160 грн;

Івано-Франківська область — від 110 до 150 грн;

Кіровоградська область — від 110 до 140 грн;

Львівська область — від 110 до 145 грн;

Миколаївська область — від 110 до 160 грн;

Одеська область — від 130 до 170 грн;

Полтавська область — від 130 до 165 грн;

Рівненська область — від 110 до 150 грн;

Сумська область — від 100 до 145 грн;

Тернопільська область — від 110 до 140 грн;

Харківська область — від 125 до 170 грн;

Хмельницька область — від 120 до 155 грн;

Черкаська область — від 130 до 160 грн;

Чернівецька область — від 110 до 140 грн;

Чернігівська область — від 110 до 150 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на золото, алюміній та чорний метал.

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