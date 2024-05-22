Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 22 мая 2024 года

Переплавка металла. Фото: wsimg.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь, сплав меди и цинка, известна своей богатой историей, исключительной прочностью, эстетической привлекательностью и разнообразием применений. Этот материал сыграл немаловажную роль в развитии человеческой цивилизации. Переработка латуни способствует экономии ресурсов, поскольку требует меньше энергии и сырья для производства новых изделий. Сдача латуни в пункты приема металлолома также может стать дополнительным источником дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в мае.

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Интересные факты о латуни

Цвет латуни зависит от соотношения разных элементов в ее составе. Латунь с большим содержанием цинка имеет желтоватый оттенок, высокая концентрация меди придает ей золотистый цвет, а наличие других элементов в значительных количествах может окрашивать латунь в зеленые или даже коричневые тона.

Для начинающих ювелиров марки латуни Л62 и Л68 служат учебным материалом. Механические свойства этих сплавов сродни характеристикам золота 583 пробы.

Латунь часто используется для изготовления гильз и стволов огнестрельного оружия. Будучи более мягким сплавом по сравнению со сталью, латунь снижает трение в стволе во время выстрела, что уменьшает вероятность механических повреждений. Кроме того, латунь менее подвержена коррозии, чем сталь, что также продлевает срок службы оружия.

Зажигалки Zippo производятся из гальванизированной латуни. Гальванизация является процессом нанесения тонкого слоя металла на поверхность другого металла для предотвращения коррозии. В случае зажигалок Zippo на поверхность латуни наносится тонкий слой никеля. Эта технология защищает латунь от ржавчины и других повреждений, а также придает зажигалке привлекательный блеск.

Существует специальный тип латунного сплава, используемый в производстве бижутерии, известный как нейзильбер или мельхиор. Этот сплав включает в себя медь, никель и алюминий. Нейзильбер обладает высокой прочностью, пластичностью и стойкостью к коррозии. Его легко обрабатывать, что позволяет создавать сложные украшения с изысканными узорами. Серебристый оттенок нейзильбера удачно имитирует золото, делая его популярнейшим материалом для изготовления бижутерии, напоминающего ювелирные изделия из драгоценных металлов.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Эксперт также отметил, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в мае

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 115 до 170 грн;

Винницкая область — от 125 до 175 грн;

Волынская область — от 100 до 150 грн;

Днепропетровская область — от 110 до 145 грн;

Житомирская область — от 110 до 140 грн;

Закарпатская область — от 100 до 155 грн;

Запорожская область — от 120 до 160 грн;

Ивано-Франковская область — от 110 до 150 грн;

Кировоградская область — от 110 до 140 грн;

Львовская область — от 110 до 145 грн;

Николаевская область — от 110 до 160 грн;

Одесская область — от 130 до 170 грн;

Полтавская область — от 130 до 165 грн;

Ровенская область — от 110 до 150 грн;

Сумская область – от 100 до 145 грн;

Тернопольская область — от 110 до 140 грн;

Харьковская область — от 125 до 170 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 155 грн;

Черкасская область — от 130 до 160 грн;

Черновицкая область — от 110 до 140 грн;

Черниговская область — от 110 до 150 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в мае. Еще мы собрали цены на золото, алюминий и черный металл.

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