Жилье в Польше и Украине — где лучшие цены на квартиры

Многоэтажки в Варшаве. Фото: Booking

После начала полномасштабной войны многие украинцы эвакуировались в Польшу, где начали исследовать местный рынок недвижимости. Вообще, критерии оценки стоимости жилья в Польше схожи с украинскими.

Об этом рассказали руководитель Европейского направления Ribas Hotels Group Анастасия Губанова и директор по развитию "Креатор-Буд" Дмитрий Струк в комментарии РБК-Україна.

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Цены на квартиры в Польше

По словам Губановой, цена на квартиры в Польше определяется разными факторами, такими как расположение, площадь, тип здания и состояние недвижимости.

"Средняя стоимость квадратного метра в Польше сейчас колеблется от 7 000 до 12 000 злотых (приблизительно 73 000-124 000 гривен. — Ред.) в зависимости от города. Например, в Варшаве цены самые высокие, а в меньших городах или сельской местности могут быть значительно ниже", — сказала эксперт.

Где выгоднее купить квартиру

Она считает, что выбор между Польшей и Украиной для приобретения жилья зависит от индивидуальных потребностей и возможностей покупателя.

Основные факторы, которые следует учесть:

Экономическая стабильность: экономика Польши более стабильна, что уменьшает инвестиционные риски.

экономика Польши более стабильна, что уменьшает инвестиционные риски. Правовая безопасность: в Польше более прозрачна правовая система, что делает процесс покупки недвижимости менее рискованным.

в Польше более прозрачна правовая система, что делает процесс покупки недвижимости менее рискованным. Качество жизни: Польша обеспечивает более высокий уровень жизни благодаря лучшей инфраструктуре, медицине и образованию.

Польша обеспечивает более высокий уровень жизни благодаря лучшей инфраструктуре, медицине и образованию. Перспективы роста цен: недвижимость в Украине может обладать значительным потенциалом для роста стоимости в будущем.

"Но это относительно квартир, а доходная недвижимость гораздо выше, и цена зависит от инфраструктуры и локации", — отмечает Губанова.

Струк добавил, что сравнение проектов в Киеве и Катовице показывает разные условия на рынке недвижимости. В Киеве апартаменты в центре города без ремонта площадью от 50 квадратных метров стоят от 3 900 долларов за квадратный метр. В Катовице апартаменты возле парка с ремонтом площадью от 18 квадратных метров стоят от 3 600 евро.

Он считает, что покупать недвижимость в Польше может быть выгоднее, но все зависит от того, с чем именно сравнивать.

Что еще стоит знать

Напомним, а вторичном рынке недвижимости Киева существует широкий выбор предложений. Тем не менее, цены на квартиры могут значительно варьироваться в зависимости от конкретного района столицы, однако минимальная средняя цена на однокомнатные квартиры в Киеве составляет 41 900 долларов.

Мы также писали, что украинцы стали меньше покупать квартиры в новостройках, переходя на вторичный рынок. Особую популярность приобретают однокомнатные квартиры.