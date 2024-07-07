Нерухомість Києва — як відрізняються ціни на квартири у різних районах столиці

Панорама Києва. Фото: Новини.LIVE

На вторинному ринку нерухомості Києва існує широкий вибір пропозицій. Проте ціни на квартири можуть значно варіюватися в залежності від конкретного району столиці.

Про те, скільки коштують квартири в Києві на "вторинці", йдеться у статистиці порталу ЛУН.

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Які ціни на квартири у районах Києва

Мінімальна середня ціна на однокімнатні квартири в Києві становить 41 900 доларів. Ця сума може служити орієнтиром для тих, хто шукає житло в Деснянському районі.

На Печерську традиційно найвищі ціни на нерухомість — у середньому 112 500 доларів за однокімнатну квартиру. Шевченківський район також відзначається високими цінами, але вони значно нижчі, середня вартість складає 79 000 доларів.

У Києві схожі ціни на житло можна знайти в Оболонському районі (53 700 доларів), Солом'янському (58 000 доларів), Подільському (58 000 доларів) та Дніпровському (59 900 доларів).

Ціни на квартири у районах Києва. Джерело: ЛУН

Щодо двокімнатних квартир, найдешевші пропозиції можна знайти в Деснянському районі за 56 700 доларів. Найвищі ціни за такий тип житла спостерігаються на Печерську, де вони становлять в середньому 170 000 доларів.

Трикімнатні квартири на Печерську у середньому коштують 299 000 доларів, тоді як в Деснянському районі їх можна придбати за 71 000 доларів. В інших районах ціни також відрізняються: у Святошинському вони становлять 87 000 доларів, а в Дніпровському — 99 000 доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році в Україні спостерігається тенденція до зростання цін на первинному ринку нерухомості. Найбільше подорожчало житло в Ужгороді — на 15%, а у Львівській області — на 14%. У Києві ж ціни в цьому сегменті піднялися лише на 2%.

Ми також писали, що у деяких регіонах України суттєво зросли ціни на оренду однокімнатних квартир. Найдорожче зняти житло у Києві, Полтавській і Дніпропетровській областях. Водночас вартість оренди зменшилася у Закарпатській, Черкаській, Одеській, Запорізькій та Миколаївській областях.