Недвижимость Киева — как отличаются цены на квартиры в разных районах столицы

Цены на квартиры в Киеве — в каких районах столицы самое дорогое и самое дешевое жилье
На вторичном рынке недвижимости Киева есть широкий выбор предложений. Тем не менее, цены на квартиры могут значительно варьироваться в зависимости от конкретного района столицы.
О том, сколько стоят квартиры в Киеве на "вторичке", говорится в статистике портала ЛУН.
Какие цены на квартиры в районах Киева
Минимальная средняя цена на однокомнатные квартиры в Киеве составляет 41 900 долларов. Эта сумма может служить ориентиром для ищущих жилье в Деснянском районе.
На Печерске традиционно самые высокие цены на недвижимость — в среднем 112 500 долларов за однокомнатную квартиру. Шевченковский район также отличается высокими ценами, но они значительно ниже, средняя стоимость составляет 79 000 долларов.
В Киеве схожие цены на жилье можно найти в Оболонском районе (53 700 долларов), Соломенском (58 000 долларов), Подольском (58 000 долларов) и Днепровском (59 900 долларов).
Относительно двухкомнатных квартир самые дешевые предложения можно найти в Деснянском районе за 56 700 долларов. Самые высокие цены за тип жилья наблюдаются на Печерске, где они составляют в среднем 170 000 долларов.
Трехкомнатные квартиры на Печерске в среднем стоят 299 000 долларов, в то время как в Деснянском районе их можно приобрести за 71 000 долларов. В других районах цены также отличаются: в Святошинском они составляют 87 000 долларов, а в Днепровском — 99 000 долларов.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году в Украине наблюдается тенденция к росту цен на первичном рынке недвижимости. Больше всего подорожало жилье в Ужгороде — на 15%, а во Львовской области — на 14%. В Киеве же цены в этом сегменте поднялись всего на 2%.
Мы также писали, что в некоторых регионах Украины значительно выросли цены на аренду однокомнатных квартир. Дороже всего снять жилье в Киеве, Полтавской и Днепропетровской областях. В то же время, стоимость аренды уменьшилась в Закарпатской, Черкасской, Одесской, Запорожской и Николаевской областях.
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