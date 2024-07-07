Недвижимость Киева — как отличаются цены на квартиры в разных районах столицы

Панорама Киева. Фото: Новини.LIVE

На вторичном рынке недвижимости Киева есть широкий выбор предложений. Тем не менее, цены на квартиры могут значительно варьироваться в зависимости от конкретного района столицы.

О том, сколько стоят квартиры в Киеве на "вторичке", говорится в статистике портала ЛУН.

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Какие цены на квартиры в районах Киева

Минимальная средняя цена на однокомнатные квартиры в Киеве составляет 41 900 долларов. Эта сумма может служить ориентиром для ищущих жилье в Деснянском районе.

На Печерске традиционно самые высокие цены на недвижимость — в среднем 112 500 долларов за однокомнатную квартиру. Шевченковский район также отличается высокими ценами, но они значительно ниже, средняя стоимость составляет 79 000 долларов.

В Киеве схожие цены на жилье можно найти в Оболонском районе (53 700 долларов), Соломенском (58 000 долларов), Подольском (58 000 долларов) и Днепровском (59 900 долларов).

Цены на квартиры в районах Киева. Источник: ЛУН

Относительно двухкомнатных квартир самые дешевые предложения можно найти в Деснянском районе за 56 700 долларов. Самые высокие цены за тип жилья наблюдаются на Печерске, где они составляют в среднем 170 000 долларов.

Трехкомнатные квартиры на Печерске в среднем стоят 299 000 долларов, в то время как в Деснянском районе их можно приобрести за 71 000 долларов. В других районах цены также отличаются: в Святошинском они составляют 87 000 долларов, а в Днепровском — 99 000 долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году в Украине наблюдается тенденция к росту цен на первичном рынке недвижимости. Больше всего подорожало жилье в Ужгороде — на 15%, а во Львовской области — на 14%. В Киеве же цены в этом сегменте поднялись всего на 2%.

Мы также писали, что в некоторых регионах Украины значительно выросли цены на аренду однокомнатных квартир. Дороже всего снять жилье в Киеве, Полтавской и Днепропетровской областях. В то же время, стоимость аренды уменьшилась в Закарпатской, Черкасской, Одесской, Запорожской и Николаевской областях.