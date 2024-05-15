Ціни на зернові в Україні станом на 15 травня 2024 року

Збирання урожаю. Фото: vecstock/Freepik

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії в Україну обсяг експорту зерна з країни знизився через обстріл морських портів та руйнування інфраструктури. Створення нового морського коридору без участі РФ значно сприяло відновленню експорту зернових з України. Втім є і погані новини, прогноз Міністерства сільського господарства США щодо врожаю зернових культур в Україні на 2024 рік вказує на майбутнє скорочення порівняно з минулим роком.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 15 травня 2024 року.

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Станом на 15 травня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 652 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 15 травня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу зросла на 4,5%. Так, у вівторок, 7 травня, середня вартість тонни кукурудзи становила 6 362 грн. У суботу, 11 травня, ціна на кукурудзу в Україні почала зросла до 6 585 грн грн. Така вартість цієї зернової культури протрималась до вівторка, 14 травня. В цей день вона зросла до 6 652 грн за тонну. Така ціна кукурудзи зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціна на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

На думку економіста Андрія Новака, український аграрний сектор зазнав значних втрат через вторгнення Росії. Ці збитки включають обстріл сільськогосподарських угідь, прямі фінансові втрати, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку російських сил.

"За останні місяці у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь та сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та пшениці.

Також ми писали, що у рейтингу серед усіх регіонів Одеська область посіла четверте місце за кількістю закритих ФОПів. Загалом в Україні за перші чотири місяці поточного року припинили роботу майже 31 тисяча фізичних осіб-підприємців.