Цены на зерновые в Украине по состоянию на 15 мая 2024 года.

Уборка урожая. Фото: vecstock/Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России в Украину объем экспорта зерна из страны снизился из-за обстрела морских портов и разрушения инфраструктуры. Создание нового морского коридора без участия РФ значительно способствовало возобновлению экспорта зерновых из Украины. Впрочем, есть и плохие новости: прогноз Министерства сельского хозяйства США относительно урожая зерновых культур в Украине на 2024 год указывает на предстоящее сокращение по сравнению с прошлым годом.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 15 мая 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 15 мая средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6 652 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 15 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу выросла на 4,5%. Так, во вторник, 7 мая, средняя стоимость тонны кукурузы составила 6 362 грн. В субботу, 11 мая, цена на кукурузу в Украине выросла до 6 585 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры продержалась до вторника, 14 мая. В этот день она выросла до 6 652 грн за тонну. Такая цена на кукурузу зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цена на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По мнению экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор понес значительные потери из-за вторжения России. Эти убытки включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, прямые финансовые потери, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских сил.

"За последние месяцы у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень и сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и пшеницы.

Также мы писали, что в рейтинге среди всех регионов Одесская область заняла четвертое место по количеству закрытых ФЛП. Всего в Украине за первые четыре месяца текущего года приостановили работу почти 31 тысячу физических лиц-предпринимателей.