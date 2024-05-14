В Україні різко зросла вартість соняшника — скільки коштує зерно у травні

Комбайн у полі. Фото: LTapsaH/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вторгнення Росії спричинило значне зменшення експорту зерна з України. Це пов'язано з руйнуванням сільськогосподарських угідь та техніки, а також із проблемами у логістиці через обстріл українських портів. Проте Україна, як і раніше, має значний вплив на світовий ринок зерна. За останні пів року Україна експортувала через Чорне море 27,6 мільйона метричних тонн зерна та олійних культур, що лише на 0,2 мільйона тонн менше ніж до початку війни.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 14 травня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 14 травня середня ціна соняшнику в Україні становить 15 799 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 14 травня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів зросла майже на 3%. Так, у понеділок, 6 травня, та вівторок, 7 травня, ціна соняшнику становила 15 348 грн за тонну, що становило мінімум за 7 днів. Вже у середу, 8 травня, вона зросла до 15 469 грн. У п'ятницю, 10 травня, вартість тонни соняшнику сягнула свого тижневого максимуму — 15 799 грн. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як проблеми на західних кордонах позначаються на експорті зернових

Економіст Андрій Новак зазначив, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів загалом не дуже впливає на експорт зернових. За його словами, сухопутними маршрутами транспортується менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції.

"Це неприємно з погляду стосунків з нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів по термінах постачання продукції. Зрозуміло, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь та сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці.

Також ми писали, що Європейський Союз остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України. Він діятиме ще один рік.