Цены на медь и цветные металлы в Украине на 28 декабря 2023

Выплавка металла. Фото: aandbfoundry.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь является крайне важным материалом для человечества благодаря своим уникальным характеристикам и широкому спектру применений. Этот цветной металл находит применение в различных отраслях, таких как электроника, строительство, медицина, автомобильная промышленность и многие другие. Переработка меди не только помогает снизить негативное влияние на окружающую среду, но и может стать дополнительным источником дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в декабре.

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Интересные факты о меди

История использования меди насчитывает многие столетия. Этот металл является одним из самых древних, который человечество стало применять. Приблизительно в IV тысячелетии до нашей эры люди освоили создание инструментов и предметов быта из меди и бронзы, заменивших каменные инструменты.

В индустрии медь занимает третье место по популярности после железа и алюминия. Этот металл находит применение в различных областях, таких как электропроводка (составляя 60 процентов от общего объема использования меди), сантехника, электроника, строительство, изготовление посуды и монет и т.д.

Медь легко образует сплавы с разными металлами. Двумя известными примерами таких сплавов являются латунь (состоящий из меди и цинка) и бронза (медь и олово). Однако следует отметить, что существует множество других сплавов, включающих этот металл.

Медь сама по себе является относительно безопасным металлом, однако процесс ее добычи может серьезно навредить окружающей среде. При извлечении меди могут выделяться различные загрязняющие вещества, такие как ртуть, мышьяк, цинк и свинец, представляющие потенциальную угрозу здоровью людей и животных. Примером отрицательного влияния добычи меди на окружающую среду является озеро Беркли-Питт США. Это озеро образовалось на месте закрытого карьера, где раньше производилась добыча меди. Воды озера настолько токсичны, что они представляют опасность для садящихся на него птиц и могут даже привести к их гибели.

Медь часто включается в состав ювелирных сплавов для увеличения их прочности. Золото, по своей природе, слишком мягкий материал для изготовления украшений, склонных к природному износу. Добавление меди придает золотым изделиям дополнительную жесткость и защиту от царапин. Кроме того, благодаря меди золото может быть разных оттенков. Чем больше меди в изделии, тем темнее и красноватей становится золото.

Как правильно сдавать медь

Как упоминалось ранее, медь является ценным металлом, широко используемым в различных отраслях промышленности. Стоимость меди на пунктах приема вторичного сырья может существенно изменяться в зависимости от состояния, примесей, формы материала, а также в зависимости от конкретного пункта приема.

Чтобы получить максимальную прибыль сдачи медного лома, рекомендуется тщательно очистить медные изделия от посторонних материалов и других металлов. Лом, содержащий значительное количество меди, такой как прокатная медь, имеет самую высокую стоимость и оценивается дороже.

В пунктах приёма с удовольствием принимают кабели, обмотки двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование из медных сплавов, медные трубы и резервуары кондиционеров, а также теплообменники с медными трубками. Впрочем, медные кабели, подвергшиеся сильному окислению после удаления изоляции путем сжигания, будут иметь меньшую стоимость.

Цены на лом меди в Украине в декабре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 28 декабря, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 230 до 260 грн;

Винницкая область — от 190 до 215 грн;

Днепропетровская область — от 210 до 245 грн;

Житомирская область — от 160 до 180 грн;

Закарпатская область — от 160 до 180 грн;

Запорожская область — от 215 до 235 грн;

Ивано—Франковская область — от 180 до 200 грн;

Кировоградская область — от 200 до 215 грн;

Львовская область — от 175 до 200 грн;

Николаевская область — от 200 до 245 грн;

Одесская область — от 220 до 250 грн;

Полтавская область — от 190 до 220 грн;

Сумская область – от 180 до 200 грн;

Тернопольская область — от 160 до 185 грн;

Харьковская область — от 220 до 260 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 220 грн;

Черкасская область — от 145 до 180 грн;

Черновицкая область — от 150 до 190 грн;

Черниговская область — от 190 до 215 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине в декабре. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет , латунь и золото в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.