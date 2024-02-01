Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 1 лютого 2024

Обробка металу. Фото: Pexels

Старі, непотрібні речі з латуні можуть стати ключем до економічної та екологічної вигоди. Здавання латуні на металобрухт — це не лише спосіб вивезти непотрібні речі з дому, але й чудовий спосіб отримати додатковий дохід та зробити свій внесок у відновлення ресурсів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 1 лютого.

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Цікаві факти про латунь

Латунь має багатий історичний шлях та великий вплив на розвиток людства. Цей метал завжди відрізнявся своєю міцністю, корозійною стійкістю та легкістю обробки, що призвело до її широкого використання в різних епохах та культурах.

Ось декілька цікавих історичних фактів про латунь:

Латунь використовується людством з давніх часів. Перші зразки латуні були вироблені ще в третьому тисячолітті до н.е.

У римській імперії латунь стала популярним матеріалом для виробництва монет, артефактів, а також для виготовлення різноманітних виробів та статуй.

Упродовж середньовіччя латунь широко використовувалася для виробництва мистецьких виробів, включаючи витвори мистецтва, амулети та прикраси.

Під час Епохи Великих відкриттів латунь стала цінним матеріалом для виробництва навігаційних інструментів, які використовувались мореплавцями для вивчення нових територій.

У 18-19 століттях внаслідок промислової революції виробництво латуні значно зросло. Цей період відзначився розширенням застосувань латуні в інженерії, будівництві та виробництві машин.

У сучасному світі латунь використовується для виготовлення різноманітних виробів, включаючи трубопровідні системи, музичні інструменти, електричні контакти та декоративні вироби.

Як правильно здавати латунь на металобрухт

Здавання латуні на металобрухт — це ефективний спосіб вивести зайві матеріали і отримати додатковий дохід. Щоб правильно здати латунь, слід врахувати деякі важливі кроки:

Перед здачею латуні важливо відокремити її від інших матеріалів. Видаліть всі непотрібні елементи, такі як пластик, гума чи дерево.

Латунь може містити різні співвідношення міді та цинку, що впливає на її ціну. За можливості, розділіть латунь за видами (наприклад, жорстка латунь з сантехніки, м'яка латунь з оброблених деталей).

Очистіть латунь від забруднень, які можуть зменшити її ціну. Застосовуйте металевий щітку або інші засоби для видалення окислень чи фарб.

Зважте латунь, використовуючи ваги, і визначте її чистий вміст міді та цинку. Це допоможе точніше визначити її вартість.

Здайте латунь на металобрухт у вашому регіоні. Перед цим уточніть правила та вимоги конкретного пункту, а також актуальні ціни за латунь.

Після здачі латуні на металобрухт ви отримаєте оплату відповідно до поточних цін на ринку металобрухту.

Ціни на латунь в Україні у лютому

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — от 140 до 175 грн;

Вінницька область — от 135 до 150 грн;

Волинська область — от 100 до 120 грн;

Дніпропетровська область — от 125 до 155 грн;

Житомирська область — от 70 до 105 грн;

Закарпатська область — от 90 до 125 грн;

Запорізька область — от 135 до 170 грн;

Івано-Франківська область — от 115 до 165 грн;

Кіровоградська область — от 70 до 95 грн;

Львівська область — от 115 до 145 грн;

Миколаївська область — от 115 до 155 грн;

Одеська область — от 145 до 175 грн;

Полтавська область — от 150 до 170 грн;

Рівненська область — от 80 до 100 грн;

Сумська область — от 85 до 105 грн;

Тернопільська область — от 80 до 100 грн;

Харьківська область — от 150 до 175 грн;

Хмельницька область — от 120 до 150 грн;

Черкаська область — от 85 до 125 грн;

Чернівецька область — от 95 до 135 грн;

Чернігівська область — от 125 до 155 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та міді в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт чермету, бронзи та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину та золото в Україні.