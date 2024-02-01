Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 1 февраля 2024 года

Обработка металлов. Фото: Pexels

Старые, ненужные вещи из латуни могут стать ключом к экономической и экологической выгоде. Сдача латуни на металлолом — это не только способ вывезти ненужные вещи из дома, но и отличный способ получить дополнительный доход и внести свой вклад в восстановление ресурсов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине 1 февраля.

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Интересные факты о латуни

Латунь имеет богатый исторический путь и большое влияние на развитие человечества. Этот металл всегда отличался своей прочностью, коррозионной стойкостью и легкостью обработки, что привело к ее широкому использованию в разных эпохах и культурах.

Вот несколько интересных исторических фактов о латуни:

Латунь используется человечеством с давних времен. Первые образцы латуни были произведены еще в третьем тысячелетии до н.э.

В римской империи латунь стала популярным материалом для производства монет, артефактов, а также изготовления различных изделий и статуй.

В средние века латунь широко использовалась для производства художественных изделий, включая произведения искусства, амулеты и украшения.

Во время эпохи Великих открытий латунь стала ценным материалом для производства навигационных инструментов, которые использовались мореплавателями для изучения новых территорий.

В ХVIII-ХІХ веках в результате промышленной революции производство латуни значительно возросло. Этот период ознаменовался расширением применений латуни в инженерии, строительстве и производстве машин.

В современном мире латунь используется для производства различных изделий, включая трубопроводные системы, музыкальные инструменты, электрические контакты и декоративные изделия.

Как правильно сдавать латунь на металлолом

Сдача латуни на металлолом — это эффективный способ вывести лишние материалы и получить дополнительный доход. Чтобы правильно сдать латунь, следует учесть некоторые важные шаги:

Перед сдачей латуни важно отделить его от других материалов. Удалите все ненужные элементы, такие как пластик, резина или дерево.

Латунь может содержать разные соотношения меди и цинка, что влияет на ее цену. По возможности разделите латунь по видам (например, жесткая латунь из сантехники, мягкая латунь из обработанных деталей).

Очистите латунь от загрязнений, которые могут снизить ее цену. Применяйте металлическую щетку или другие средства для удаления окислений или красок.

Взвесьте латунь, используя весы, и определите чистое содержание меди и цинка. Это поможет более точно определить ее стоимость.

Сдайте латунь на металлолом в вашем регионе. Перед этим уточните правила и требования конкретного пункта, а также актуальные цены за латунь.

После сдачи латуни на металлолом вы получите оплату в соответствии с текущими ценами на рынке металлолома.

Цены на латунь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 140 до 175 грн;

Винницкая область — от 135 до 150 грн;

Волынская область — от 100 до 120 грн;

Днепропетровская область — от 125 до 155 грн;

Житомирская область — от 70 до 105 грн;

Закарпатская область — от 90 до 125 грн;

Запорожская область — от 135 до 170 грн;

Ивано-Франковская область — от 115 до 165 грн;

Кировоградская область — от 70 до 95 грн;

Львовская область — от 115 до 145 грн;

Николаевская область — от 115 до 155 грн;

Одесская область — от 145 до 175 грн;

Полтавская область — от 150 до 170 грн;

Ровенская область — от 80 до 100 грн;

Сумская область — от 85 до 105 грн;

Тернопольская область — от 80 до 100 грн;

Харьковская область — от 150 до 175 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 150 грн;

Черкасская область — от 85 до 125 грн;

Черновицкая область — от 95 до 135 грн;

Черниговская область — от 125 до 155 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом чермета, бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину и золото в Украине.