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Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в феврале

1 февраля 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 1 февраля 2024 года
Обработка металлов. Фото: Pexels
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Старые, ненужные вещи из латуни могут стать ключом к экономической и экологической выгоде. Сдача латуни на металлолом — это не только способ вывезти ненужные вещи из дома, но и отличный способ получить дополнительный доход и внести свой вклад в восстановление ресурсов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине 1 февраля.

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Интересные факты о латуни

Латунь имеет богатый исторический путь и большое влияние на развитие человечества. Этот металл всегда отличался своей прочностью, коррозионной стойкостью и легкостью обработки, что привело к ее широкому использованию в разных эпохах и культурах.

Вот несколько интересных исторических фактов о латуни:

  • Латунь используется человечеством с давних времен. Первые образцы латуни были произведены еще в третьем тысячелетии до н.э.
  • В римской империи латунь стала популярным материалом для производства монет, артефактов, а также изготовления различных изделий и статуй.
  • В средние века латунь широко использовалась для производства художественных изделий, включая произведения искусства, амулеты и украшения.
  • Во время эпохи Великих открытий латунь стала ценным материалом для производства навигационных инструментов, которые использовались мореплавателями для изучения новых территорий.
  • В ХVIII-ХІХ веках в результате промышленной революции производство латуни значительно возросло. Этот период ознаменовался расширением применений латуни в инженерии, строительстве и производстве машин.
  • В современном мире латунь используется для производства различных изделий, включая трубопроводные системы, музыкальные инструменты, электрические контакты и декоративные изделия.

Как правильно сдавать латунь на металлолом

Сдача латуни на металлолом — это эффективный способ вывести лишние материалы и получить дополнительный доход. Чтобы правильно сдать латунь, следует учесть некоторые важные шаги:

  • Перед сдачей латуни важно отделить его от других материалов. Удалите все ненужные элементы, такие как пластик, резина или дерево.
  • Латунь может содержать разные соотношения меди и цинка, что влияет на ее цену. По возможности разделите латунь по видам (например, жесткая латунь из сантехники, мягкая латунь из обработанных деталей).
  • Очистите латунь от загрязнений, которые могут снизить ее цену. Применяйте металлическую щетку или другие средства для удаления окислений или красок.
  • Взвесьте латунь, используя весы, и определите чистое содержание меди и цинка. Это поможет более точно определить ее стоимость.
  • Сдайте латунь на металлолом в вашем регионе. Перед этим уточните правила и требования конкретного пункта, а также актуальные цены за латунь.
  • После сдачи латуни на металлолом вы получите оплату в соответствии с текущими ценами на рынке металлолома.

Цены на латунь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 140 до 175 грн;
  • Винницкая область — от 135 до 150 грн;
  • Волынская область — от 100 до 120 грн;
  • Днепропетровская область — от 125 до 155 грн;
  • Житомирская область — от 70 до 105 грн;
  • Закарпатская область — от 90 до 125 грн;
  • Запорожская область — от 135 до 170 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 115 до 165 грн;
  • Кировоградская область — от 70 до 95 грн;
  • Львовская область — от 115 до 145 грн;
  • Николаевская область — от 115 до 155 грн;
  • Одесская область — от 145 до 175 грн;
  • Полтавская область — от 150 до 170 грн;
  • Ровенская область — от 80 до 100 грн;
  • Сумская область — от 85 до 105 грн;
  • Тернопольская область — от 80 до 100 грн;
  • Харьковская область — от 150 до 175 грн;
  • Хмельницкая область — от 120 до 150 грн;
  • Черкасская область — от 85 до 125 грн;
  • Черновицкая область — от 95 до 135 грн;
  • Черниговская область — от 125 до 155 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом чермета, бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину и золото в Украине.

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