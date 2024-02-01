Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 1 февраля 2024 года

Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в феврале
Старые, ненужные вещи из латуни могут стать ключом к экономической и экологической выгоде. Сдача латуни на металлолом — это не только способ вывезти ненужные вещи из дома, но и отличный способ получить дополнительный доход и внести свой вклад в восстановление ресурсов.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине 1 февраля.
Интересные факты о латуни
Латунь имеет богатый исторический путь и большое влияние на развитие человечества. Этот металл всегда отличался своей прочностью, коррозионной стойкостью и легкостью обработки, что привело к ее широкому использованию в разных эпохах и культурах.
Вот несколько интересных исторических фактов о латуни:
- Латунь используется человечеством с давних времен. Первые образцы латуни были произведены еще в третьем тысячелетии до н.э.
- В римской империи латунь стала популярным материалом для производства монет, артефактов, а также изготовления различных изделий и статуй.
- В средние века латунь широко использовалась для производства художественных изделий, включая произведения искусства, амулеты и украшения.
- Во время эпохи Великих открытий латунь стала ценным материалом для производства навигационных инструментов, которые использовались мореплавателями для изучения новых территорий.
- В ХVIII-ХІХ веках в результате промышленной революции производство латуни значительно возросло. Этот период ознаменовался расширением применений латуни в инженерии, строительстве и производстве машин.
- В современном мире латунь используется для производства различных изделий, включая трубопроводные системы, музыкальные инструменты, электрические контакты и декоративные изделия.
Как правильно сдавать латунь на металлолом
Сдача латуни на металлолом — это эффективный способ вывести лишние материалы и получить дополнительный доход. Чтобы правильно сдать латунь, следует учесть некоторые важные шаги:
- Перед сдачей латуни важно отделить его от других материалов. Удалите все ненужные элементы, такие как пластик, резина или дерево.
- Латунь может содержать разные соотношения меди и цинка, что влияет на ее цену. По возможности разделите латунь по видам (например, жесткая латунь из сантехники, мягкая латунь из обработанных деталей).
- Очистите латунь от загрязнений, которые могут снизить ее цену. Применяйте металлическую щетку или другие средства для удаления окислений или красок.
- Взвесьте латунь, используя весы, и определите чистое содержание меди и цинка. Это поможет более точно определить ее стоимость.
- Сдайте латунь на металлолом в вашем регионе. Перед этим уточните правила и требования конкретного пункта, а также актуальные цены за латунь.
- После сдачи латуни на металлолом вы получите оплату в соответствии с текущими ценами на рынке металлолома.
Цены на латунь в Украине в феврале
Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 140 до 175 грн;
- Винницкая область — от 135 до 150 грн;
- Волынская область — от 100 до 120 грн;
- Днепропетровская область — от 125 до 155 грн;
- Житомирская область — от 70 до 105 грн;
- Закарпатская область — от 90 до 125 грн;
- Запорожская область — от 135 до 170 грн;
- Ивано-Франковская область — от 115 до 165 грн;
- Кировоградская область — от 70 до 95 грн;
- Львовская область — от 115 до 145 грн;
- Николаевская область — от 115 до 155 грн;
- Одесская область — от 145 до 175 грн;
- Полтавская область — от 150 до 170 грн;
- Ровенская область — от 80 до 100 грн;
- Сумская область — от 85 до 105 грн;
- Тернопольская область — от 80 до 100 грн;
- Харьковская область — от 150 до 175 грн;
- Хмельницкая область — от 120 до 150 грн;
- Черкасская область — от 85 до 125 грн;
- Черновицкая область — от 95 до 135 грн;
- Черниговская область — от 125 до 155 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.
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