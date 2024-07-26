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Ціни на книги в Україні зростуть на 30% — коли саме та з яких причин

26 липня 2024 18:04
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Через відключення світла здорожчають книги — як зростуть ціни в Україні
Книжковий фестиваль. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов передбачає значне підвищення цін на книги. Він прогнозує, що їхня вартість у 2025 році може збільшитися щонайменше на 20–30%.

Про це Круглов сказав у інтерв’ю Forbes.

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Чому зростуть ціни на книги

За його словами, протягом останніх трьох років ціна книг зросла приблизно на 50%. Найзначніше підвищення відбулося у 2023 році, після чого ціни стабілізувалися через зниження купівельної спроможності населення. Наразі ж роздрібна ціна книг знову почне зростати.

Круглов пояснив, що основним чинником зростання цін на книги є підвищення вартості поліграфічних послуг, яка істотно зросла. Ще одним важливим фактором є перебої з електропостачанням, через які багато друкарень вимушені працювати на генераторах, що також впливає на ціну продукції. Також на підвищення цін на книги також впливають зростання вартості паперу та постійне подорожчання праці.

"Коли почалися відключення, ми купили майже всім співробітникам зарядні станції.Наші системні адміністратори зробили пристрої, які підключаються до автомобільного акумулятора, щоб можна було працювати, коли електрики немає по 6-7 годин", — сказав гендиректор "Ранку" . 

Він додав, що витрати видавництва на забезпечення енергетичної автономності вже досягли мільйонів гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні всім повнолітнім громадянам виділять по 900 гривень на книги. Сертифікати будуть завантажені у "Дію".

Ми також писали, що за словами виконавчого директору Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, а також економіста Олексія Геращенка, споживча інфляція продовжить зростати і може перевищити 8% до кінця року. Цей тренд збільшення інфляції збережеться не лише до кінця поточного року, але й на початку наступного.

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