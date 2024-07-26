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Цены на книги в Украине вырастут на 30% — когда именно и по каким причинам

26 июля 2024 18:04
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Из-за отключения света подорожают книги — как вырастут цены в Украине
Книжный фестиваль. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов предполагает значительное повышение цен на книги. Он прогнозирует, что их стоимость в 2025 году может увеличиться, по меньшей мере, на 20–30%.

Об этом Круглов сказал в интервью Forbes.

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Почему вырастут цены на книги

По его словам, за последние три года цена книг выросла примерно на 50%. Наиболее значительное повышение произошло в 2023 году, после чего цены стабилизировались из-за снижения покупательной способности населения. Пока же розничная цена книг снова начнет расти.

Круглов объяснил, что основным фактором роста цен на книги является существенно возросшая стоимость полиграфических услуг. Еще одним важным фактором являются перебои с электроснабжением, из-за которых многие типографии вынуждены работать на генераторах, что также влияет на цену продукции. Также на повышение цен на книги влияют рост стоимости бумаги и постоянное удорожание труда.

"Когда начались отключения, мы купили почти всем сотрудникам зарядные станции. Наши системные администраторы сделали устройства, которые подключаются к автомобильному аккумулятору, чтобы можно было работать, когда электричества нет по 6-7 часов", — сказал гендиректор "Ранку".

Он добавил, что расходы издательства на обеспечение энергетической автономности уже достигли миллионов гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине всем совершеннолетним гражданам выделят по 900 гривен на книги. Сертификаты будут загружены в "Дії".

Мы также писали, что, по словам исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, а также экономиста Алексея Геращенко, потребительская инфляция продолжит расти и может превысить 8% до конца года. Этот тренд увеличения инфляции сохранится не только до конца текущего года, но и в начале следующего года.

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