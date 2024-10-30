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Цены на газ — сколько будет стоить кубометр с 1 ноября

30 октября 2024 11:39
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Известно, какие будут цены на газ с 1 ноября в Украине
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Газоснабжающие компании Украины объявили тарифы на газ для бытовых потребителей на ноябрь. Основной поставщик — "Нафтогаз", обеспечивающий газом около 98% домохозяйств, оставил свою цену без изменений: кубометр газа обойдется потребителям в 7,96 грн.

Об этом сообщает "ГазПравда".

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Какие будут цены на газ с 1 ноября

На рынке газа для населения в ноябре действуют 9 поставщиков, как и в прошлом месяце. Среди них пять компаний предлагают два варианта тарифов — годовой с фиксированной ценой и месячный с переменной стоимостью, в то время как четыре поставщика работают исключительно по годовым тарифам.

В зависимости от выбранного поставщика цена кубометра газа по годовым тарифам варьируется от 7,79 до 9,99 грн. Между тем, месячные тарифы колеблются в пределах от 8,46 до 19,6 грн за кубометр.

Однако для большинства украинских бытовых потребителей — это более 12 миллионов домохозяйств или 98% рынка — газ поставляет "Нафтогаз Украины" по годовой фиксированной ставке. Тариф в размере 7,96 грн за кубометр будет оставаться неизменным для всех бытовых клиентов компании как минимум до конца апреля 2025 года.

Какие будут цены на газ с 1 ноября 2024 года
Цены на газ с 1 ноября 2024г. Источник: ГазПравда

Что еще нужно знать

Напомним, в ноябре 2024 года украинцы получат большие размеры жилищных субсидий из-за начала отопительного сезона 2024-2025 годов. Большинству граждан назначат помощь автоматически, однако есть категории, которым нужно будет обратиться за ней лично.

Мы также писали, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в 2025 году тариф на электроэнергию для населения поднимется до 7 грн/кВт. При этом стоимость газа со временем достигнет 18-20 тысяч гривен за тысячу кубометров.

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