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Главная Финансы Цены на фуражную пшеницу — какая средняя стоимость во время жатвы

Цены на фуражную пшеницу — какая средняя стоимость во время жатвы

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Дата публикации 1 августа 2025 06:30
Цены на фуражную пшеницу в Украине — как и почему изменилась стоимость
Поле с пшеницей. Фото: УНИАН

Цены на пшеницу на украинском агрорынке меняются под влиянием уборочной кампании и непогоды в отдельных регионах. Так, сейчас в портах страны снижаются цены спроса на фуражную пшеницу.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Такая ситуация развивалась под влиянием покрытия позиций по ранее заключенным сделкам. Зато новых контрактов, как говорится на сайте АПК-Информ, было меньше. Также не было необходимости привлекать большее количество предложений на фуражную пшеницу.

"При этом стоит заметить, что на фоне сдержанного предложения и задержки в уборке урожая, цены восстанавливаются. Но темпы не могут компенсировать предыдущее снижение", — говорится в сообщении.

Цены на фуражную пшеницу на внутреннем рынке

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, тонна фуражной пшеницы по состоянию на 1 августа в среднем стоит 9 548 гривен.

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Цены на фуражную пшеницу в конце июля. Фото: Tripoli.land

За последние 8 дней цены на культуру то снижались, то повышались. Так, в период с 24 июля по 28 июля, фуражная пшеница подорожала с 9 668 до 9 699 грн за тонну. Однако с тех пор цены на внутреннем рынке стабильно снижаются.

Напомним, что Украина сбывает свое зерно на рынках Азии, Африки и на Ближнем Востоке. Зато во Всеукраинском аграрном совете назвали еще одно перспективное направление. Узнавайте также, что будет происходить с ценами на пшеницу в 2025 году.

цены в Украине зерно пшеница агросектор зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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