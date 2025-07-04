В Украине изменятся цены на продукты — что будет стоить дешевле

Покупатель возле фруктовой и овощной продукции. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В начале лета украинцы столкнулись с ростом цен на продукты питания, в частности на овощи и фрукты. Однако хорошая новость для украинцев заключается в том, что пик цен на овощи и ягоды уже прошел.

Журналисты Новини.LIVE разобрались, когда стоит ожидать снижения цен и будет ли удешевление существенным.

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Пик подорожания был в первом месяце лета, поэтому, как пояснил руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский, уже в июле можно ожидать некоторого удешевления продукции. Однако на существенное снижение цен украинцам надеяться не стоит.

Так, Несходовский напомнил, что фрукты и овощи прибавляли в стоимости из-за ряда факторов, среди которых:

подорожание электроэнергии в 2024 году;

курсовые колебания валют;

плохого урожая из-за нестабильной погоды.

"Негативно повлияли те заморозки, которые у нас были поздней весной. Это ухудшило урожай, особенно тех фруктов, которые у нас выращиваются, косточковых в том числе", — сказал эксперт.

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