Головна Фінанси Ціни на електроенергію — скільки платитимуть українці цієї зими

Ціни на електроенергію — скільки платитимуть українці цієї зими

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 21:24
Оновлено: 21:48
Ціни на електроенергію для населення взимку — Свириденко озвучила тарифи
Людина рахує оплату за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Питання тарифів на комунальні послуги одне з найактуальніших для українців, особливо взимку, коли доводиться платити більше. Тим часом Кабінет міністрів погодив рішення щодо цін на електроенергію під час опалювального сезону 2025/2026. 

Як повідомила пресслужба Кабміну, цієї зими ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними.

Читайте також:

Тариф на світло

Так, Кабмін продовжив дію постанови про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на електроенергію для населення до 30 квітня 2026 року. Крім того, за словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, для споживачів з електроопаленням й надалі діятимуть пільгові умови. 

"Це частина комплексної програми підтримки українців узимку. Зменшуємо фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону", — сказала вона. 

Водночас міністр енергетики України Світлана Гринчук зауважила, що для продовження підтримки населення від значного підвищення ціни на електричну енергію є вагома причина — складна економічна ситуація через повномасштабну військову агресію з боку РФ. 

"Тому рішенням уряду ми продовжуємо дію ПСО на ринку електричної енергії до кінця квітня наступного року", — підкреслила Гринчук. 

Отже, згідно з рішенням Кабінету міністрів України, тарифи на електроенергію будуть такими:

  • 4,32 грн за кВт/год — для побутових споживачів;
  • для споживачів з електроопаленням — 2,64 грн за кВт/год (якщо споживання на рівні до 2 тис. кВт/год на місяць або 4,32 грн за кВт/год, якщо споживається більше).

Механізм ПСО 

Це механізм, за яким держава покладає спеціальні обов'язки на окремих учасників ринку, щоб досягти конкретної мети  — захистити населення від стрімкого подорожчання електроенергії та надати підтримку виробникам. 

Відповідно до постанови Кабміну, постачальники електроенергії, які обслуговують побутових споживачів, купуватимуть електроенергію за ціною, яку встановить держава. При цьому різниця між закупівельною та відпускною ціною компенсуватиметься з державного бюджету. 

Раніше ми розповідали про правила, які допоможуть українцям економити на рахунках за світло. До того ж це може сприяти збалансуванню енергосистему після атак. Також ми писали, що взимку перебої з електропостачанням можуть тривати довго. Усе залежатиме від рівня пошкоджень на енергооб’єктах. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
