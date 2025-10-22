Видео
Цены на электроэнергию — сколько заплатят украинцы этой зимой

Дата публикации 22 октября 2025 21:24
Цены на электроэнергию для населения зимой — Свириденко озвучила тарифы
Человек считает оплату за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Вопрос тарифов на коммунальные услуги  — один из самых актуальных для украинцев, особенно зимой, когда приходится платить больше. Тем временем Кабинет министров согласовал решение по ценам на электроэнергию во время отопительного сезона 2025/2026.

Как сообщила пресс-служба Кабмина, этой зимой цены на электроэнергию для населения остаются неизменными.

Тариф на свет

Так, Кабмин продлил действие постановления о возложении специальных обязанностей (ПСО) на электроэнергию для населения до 30 апреля 2026 года. Кроме того, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, для потребителей с электроотоплением и в дальнейшем будут действовать льготные условия.

"Это часть комплексной программы поддержки украинцев зимой. Снижаем финансовое давление на семьи в течение отопительного сезона", — сказала она.

При этом министр энергетики Украины Светлана Гринчук отметила, что для продления поддержки населения от значительного повышения цен на электрическую энергию есть весомая причина — сложная экономическая ситуация из-за полномасштабной военной агрессии со стороны РФ.

"Поэтому решением правительства мы продолжаем действие ПСО на рынке электрической энергии до конца апреля следующего года", — подчеркнула Гринчук.

Итак, согласно решению Кабинета министров Украины, тарифы на электроэнергию будут такими:

  • 4,32 грн за кВт/ч — для бытовых потребителей;
  • для потребителей с электроотоплением — 2,64 грн за кВт/ч (если потребление на уровне до 2 тыс. кВт/ч в месяц или 4,32 грн за кВт/ч, если потребляется больше).

Механизм ПСО

Это механизм, по которому государство возлагает специальные обязанности на отдельных участников рынка, чтобы достичь конкретной цели — защитить население от стремительного подорожания электроэнергии и оказать поддержку производителям.

Согласно постановлению Кабмина, поставщики электроэнергии, которые обслуживают бытовых потребителей, будут покупать электроэнергию по цене, которую установит государство. При этом разница между закупочной и отпускной ценой будет компенсироваться из государственного бюджета.

Ранее мы рассказывали о правилах, которые помогут украинцам экономить на счетах за свет. К тому же это может способствовать сбалансированию энергосистемы после атак. Также мы писали, что зимой перебои с электроснабжением могут длиться долго. Все будет зависеть от уровня повреждений на энергообъектах.

