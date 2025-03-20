Комуналка у 2025 році — що буде з тарифами на електрику та газ

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні залишається відкритим питання, чи зростуть ціни на електричну енергію та природний газ у 2025 році. В уряді запевняють, що переглядати тарифи поки не планують, натомість експерти прогнозують зростання цін, з огляду на ситуацію на ринку енергетики та зобов'язання перед міжнародними партнерами щодо лібералізації.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Нині тариф на електроенергію становить 4,32 грн за кВт-год, а кубометр газу коштує 7,96 грн. Щодо блакитного палива діє мораторій, а ціни на світло підвищували за останні роки уже двічі щоразу по майже 70%.

Раніше посадовці в енергосфері заявляли, що Україна готується до зобов'язань щодо перегляду вартості комунальних послуг через необхідність перед міжнародними партнерами лібералізувати енергоринок. Пояснювали, що під лібералізацією цін мається на увазі: дати можливість підвищувати тарифи і водночас балансувати зростання цін субсидіями. Проте в уряді стверджують, що поки не завершилась війна — про відмову від регульованих комунальних тарифів не йдеться.

Зокрема, у Меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ) йдеться про те, що Україна має протягом шести місяців після закінчення воєнного стану розробити план лібералізації ринків природного газу та електроенергії.

"Після завершення війни порядок денний реформ в енергетичному секторі, серед іншого, вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптовому та роздрібному ринках газу", — вказано в документі.

Також зазначається, що для створення умов стійкості "необхідне поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію до рівня відшкодування витрат". Проте, яким буде рівень "компенсації витрат" — невідомо.

У Національному банку у своїх інфляційних звітах повідомляють, що тарифи не змінюватимуть цього року, однак поступове збільшення вартості природного газу, електроенергії та опалення до економічно обґрунтованих рівнів може початися з 2026 року.

Щодо газу, то за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, держава буде змушена змінити вартість для забезпечення безперебійного нового опалювального сезону. Для цього необхідно буде здійснити закупівлю 3-4 млрд куб. метрів палива. У коментарі для Новини.LIVE він припустив, що влада може підвищити ціни влітку, щоб це було не так помітно для споживачів. Ціна може становити 9,5-10 грн за кубометр.

Раніше ми писали про те, як менше платити за послуги ЖКГ, якщо людина не проживає в оселі. Для цього необхідно написати заяву до організації, що надає послуги (ЖЕК, ОСББ).

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