Коммуналка в 2025 году — что будет с тарифами на электричество и газ

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине остается открытым вопрос, вырастут ли цены на электрическую энергию и природный газ в 2025 году. В правительстве уверяют, что пересматривать тарифы пока не планируют, зато эксперты прогнозируют рост цен, учитывая ситуацию на рынке энергетики и обязательства перед международными партнерами по либерализации.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Сейчас тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за кВт-ч, а кубометр газа стоит 7,96 грн. Относительно голубого топлива действует мораторий, а цены на свет повышали за последние годы уже дважды каждый раз по почти 70%.

Ранее чиновники в энергосфере заявляли, что Украина готовится к обязательствам по пересмотру стоимости коммунальных услуг из-за необходимости перед международными партнерами либерализовать энергорынок. Объясняли, что под либерализацией цен имеется в виду: дать возможность повышать тарифы и одновременно балансировать рост цен субсидиями. Однако в правительстве утверждают, что пока не завершилась война — об отказе от регулируемых коммунальных тарифов речь не идет.

В частности, в Меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ) говорится о том, что Украина должна в течение шести месяцев после окончания военного положения разработать план либерализации рынков природного газа и электроэнергии.

"После завершения войны повестка дня реформ в энергетическом секторе, среди прочего, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовом и розничном рынках газа", — указано в документе.

Также отмечается, что для создания условий устойчивости "необходимо постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию до уровня возмещения расходов". Однако, каким будет уровень "компенсации расходов" — неизвестно.

В Национальном банке в своих инфляционных отчетах сообщают, что тарифы не будут менять в этом году, однако постепенное увеличение стоимости природного газа, электроэнергии и отопления до экономически обоснованных уровней может начаться с 2026 года.

Что касается газа, то по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, государство будет вынуждено изменить стоимость для обеспечения бесперебойного нового отопительного сезона. Для этого необходимо будет осуществить закупку 3-4 млрд куб. метров топлива. В комментарии для Новини.LIVE он предположил, что власти могут повысить цены летом, чтобы это было не так заметно для потребителей. Цена может составить 9,5-10 грн за кубометр.

Ранее мы писали о том, как меньше платить за услуги ЖКХ, если человек не проживает в доме. Для этого необходимо написать заявление в организацию, предоставляющую услуги (ЖЭК, ОСМД).

Также мы рассказывали, что в прошлом году цены на электроэнергию подскочили для большинства потребителей. Однако для тех, кто отапливает жилье электроприборами, есть специальные льготы.