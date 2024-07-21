Додатковий стаж за 42 тис. грн —наскільки це вигідно для майбутніх пенсіонерів

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Майбутні пенсіонери можуть підвищити свої виплати, придбавши додатковий трудовий стаж. Це дозволяє українцям, які проживають за кордоном, отримувати пенсійні виплати від України. Проте, придбання додаткового стажу вигідне не для всіх.

Про ключові аспекти набуття страхового стажу в Україні йдеться на Yotube-каналі видання "На пенсії".

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"Страховий стаж — це період, за який щомісяця сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі не менше мінімального. З 2004 року такий стаж підтверджується вже не трудовою книжкою, а даними про сплату внесків", — пояснив експерт з пенсійної справи, журналіст Сергій Коробкін.

За його словами, наразі для виходу на пенсію у 60 років як жінкам, так і чоловікам потрібно мати щонайменше 31 рік стажу. До 2028 року ця вимога зросте до 35 років.

Експерт повідомив про можливість придбання страхового стажу. За його даними, зараз місяць стажу коштує 1 760 грн, що становить 22% від мінімальної зарплати, яка з 1 квітня становить 8 000 грн. Це означає, що за рік стажу потрібно буде заплатити 21 120 гривень.

"Якщо людина не працює, але має дохід або, наприклад, працює за кордоном і внески з цієї зарплати не платить, то вона може укласти договір з Пенсійним фондом України про добровільну сплату внесків", — пояснив Коробкін.

Стаж за попередні роки коштує дорожче

Також він розповів про можливість придбання стажу за попередні роки. Однак попередив, що такий стаж коштуватиме вдвічі дорожче — мінімум 3 520 грн за місяць або понад 42 тисячі гривень за рік.

"Тут людина має замислитися, чи варто витрачати такі кошти, щоб потім вчасно оформити пенсію. Тобто, якщо у вас є заощадження, але немає стажу, можливо, варто просто жити на ці заощадження і не розраховувати на пенсію", — пояснив експерт.

На думку Коробкіна, купівля стажу може бути вигідною, якщо для виходу на пенсію не вистачає зовсім небагато років стажу.

"Тоді, вклавши певну суму, можна потім розраховувати, що держава буде вам до кінця життя платити щомісяця хоча б невелику пенсію", — зазначив він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, станом на початок липня в Україні зафіксовано понад 10,2 млн пенсіонерів, за даними Пенсійного фонду України. Майже 4,5 млн з них отримують пенсію менш як 4000 грн, а 1,2 млн українців — понад 10 тисяч гривень. Водночас середня пенсія цьогоріч зросла на 8% і становить 5 816 грн.

Ми також писали, що у серпні 2024 року деяким пенсіонерам нарахують додаткові виплати до Дня Незалежності України. Для отримання допомоги спеціальне звернення не потрібне.