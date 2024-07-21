Дополнительный стаж за 42 тыс. грн — насколько это выгодно для будущих пенсионеров

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Будущие пенсионеры могут повысить свои выплаты, приобретя дополнительный трудовой стаж. Это позволяет украинцам, проживающим за границей, получать пенсионные выплаты от Украины. Однако приобретение дополнительного стажа выгодно не для всех.

О ключевых аспектах приобретения страхового стажа в Украине говорится на Yotube-канале издания "На пенсии".

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"Страховой стаж — это период, за который ежемесячно уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ) в размере не менее минимального. С 2004 года такой стаж подтверждается уже не трудовой книжкой, а данными об уплате взносов", — пояснил эксперт по пенсионному делу, журналист Сергей Коробкин.

По его словам, для выхода на пенсию в 60 лет как женщинам, так и мужчинам нужно иметь не менее 31 года стажа. К 2028 году это требование вырастет до 35 лет.

Эксперт сообщил о возможности приобретения страхового стажа. По его данным, сейчас месяц стажа стоит 1 760 грн, что составляет 22% от минимальной зарплаты, которая с 1 апреля составляет 8 000 грн. Это значит, что за год стажа нужно будет заплатить 21 120 гривен.

"Если человек не работает, но имеет доход или, например, работает за границей и взносы с этой зарплаты не платит, то он может заключить договор с Пенсионным фондом Украины о добровольной уплате взносов", — пояснил Коробкин.

Стаж за предыдущие годы стоит дороже

Также он рассказал о возможности приобретения стажа за предыдущие годы. Однако предупредил, что такой стаж обойдется вдвое дороже — минимум 3 520 грн в месяц или более 42 тысяч гривен в год.

"Здесь человек должен задуматься, стоит ли тратить такие средства, чтобы потом вовремя оформить пенсию. То есть если у вас есть сбережения, но нет стажа, возможно, стоит просто жить на эти сбережения и не рассчитывать на пенсию", — пояснил эксперт.

По мнению Коробкина, покупка стажа может быть выгодна, если для выхода на пенсию не хватает совсем немного лет стажа.

"Тогда, вложив определенную сумму, можно потом рассчитывать, что государство будет вам до конца жизни платить ежемесячно хотя бы небольшую пенсию", — отметил он.

Что еще стоит знать

Напомним, по состоянию на начало июля в Украине зафиксировано более 10,2 млн пенсионеров, по данным Пенсионного фонда Украины. Почти 4,5 млн из них получают пенсию менее 4000 грн, а 1,2 млн украинцев — более 10 тысяч гривен. В то же время средняя пенсия в этом году выросла на 8% и составляет 5 816 грн.

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