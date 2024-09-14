Цены на продукты — Минагро дало прогноз стоимости овощей в Украине

Цены на некоторые овощи продолжат расти — в Минагро дали неутешительный прогноз
В Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что в этом году не следует ожидать снижения цен на овощи. Высокие цены будут сохраняться из-за дополнительных затрат на хранение.
Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий на дискуссии, организованной Центр экономической стратегии.
Какими будут цены на овощи до конца года
По словам Высоцкого, Украина по большинству овощных культур имеет свое обеспечение.
"Нет перепроизводства, потому и не видим мегадешевых цен на овощи, в том числе на картофель. Но его достаточно где-то по балансу. С точки зрения объективной себестоимости производства цена сопоставима", — пояснил он.
Высоцкий также сказал, что значительного импорта или экспорта не предусматривается "плюс-минус мы на уровне с внутренним рынком".
"Не будет таких экстрацин, как в 2022, когда мы резко временно потеряли левобережную часть Херсонщины и Запорожья. Но и не будет каких-то меганизких цен, потому что адаптировались. Производители понимают, что потребление снизилось", — подчеркнул первый заместитель министра аграрной политики.
Согласно словам Высоцкого, цены на овощи традиционно повысятся к весне из-за расходов на хранение. Он отметил, что из-за высоких цен на электричество эти затраты будут больше, чем в предыдущем году.
Что еще стоит знать
Напомним, в конце лета 2024 года потребительская инфляция в Украине ускорилась, достигнув 7,5% в годовом исчислении по сравнению с 5,4% в июле. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на продукты.
Мы также писали, что в Министерстве аграрной политики спрогнозировали, каких ожидать цен осенью текущего года ключевых продуктов питания. Речь идет о возможном колебании стоимости свинины, мяса птицы, яиц и молока.
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