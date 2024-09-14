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Цены на некоторые овощи продолжат расти — в Минагро дали неутешительный прогноз

14 сентября 2024 15:18
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на продукты — Минагро дало прогноз стоимости овощей в Украине
Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что в этом году не следует ожидать снижения цен на овощи. Высокие цены будут сохраняться из-за дополнительных затрат на хранение.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий на дискуссии, организованной Центр экономической стратегии.

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По словам Высоцкого, Украина по большинству овощных культур имеет свое обеспечение.

"Нет перепроизводства, потому и не видим мегадешевых цен на овощи, в том числе на картофель. Но его достаточно где-то по балансу. С точки зрения объективной себестоимости производства цена сопоставима", — пояснил он.

Высоцкий также сказал, что значительного импорта или экспорта не предусматривается "плюс-минус мы на уровне с внутренним рынком".

"Не будет таких экстрацин, как в 2022, когда мы резко временно потеряли левобережную часть Херсонщины и Запорожья. Но и не будет каких-то меганизких цен, потому что адаптировались. Производители понимают, что потребление снизилось", — подчеркнул первый заместитель министра аграрной политики.

Согласно словам Высоцкого, цены на овощи традиционно повысятся к весне из-за расходов на хранение. Он отметил, что из-за высоких цен на электричество эти затраты будут больше, чем в предыдущем году.

Что еще стоит знать

Напомним, в конце лета 2024 года потребительская инфляция в Украине ускорилась, достигнув 7,5% в годовом исчислении по сравнению с 5,4% в июле. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на продукты.

Мы также писали, что в Министерстве аграрной политики спрогнозировали, каких ожидать цен осенью текущего года ключевых продуктов питания. Речь идет о возможном колебании стоимости свинины, мяса птицы, яиц и молока.

деньги Минагро овощи цены в Украине цены на продукты

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