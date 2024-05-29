Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 29 мая 2024 года

Отливка металла. Фото: Boris Bukovsky/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Металлические сплавы, содержащие более 2,14% углерода и основным компонентом которых является железо, называют черными металлами. Эти сплавы играют значительную роль в различных отраслях промышленности, включая строительство, машиностроение и производство бытовой техники. Переработка черных металлов популярна благодаря своей экологичности. Она способствует снижению объема отходов и приносит дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в конце мая.

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Интересные факты о стали

Часть раннего железа, которое использовалось для изготовления стали, попало на Землю в виде метеоритов. Эти внеземные тела содержали уникальный железо-никелевый сплав, очень твердый и долговечный. Древние народы во всем мире, в том числе коренные американцы и древние египтяне, использовали эти метеориты для обработки металлов.

Традиционно в строительстве сталь не ассоциируется с пластичностью. Однако, если ее добавить в бетон в виде тонких волокон, сталь придаст ему уникальные свойства. Эта специально разработанная смесь позволяет бетону изгибаться под напряжением, а не трескаться, что особенно полезно в сейсмических зонах, где конструкции должны выдерживать небольшие землетрясения.

Необработанная сталь, подвергающаяся воздействию влаги и кислорода, образует слой оксида железа, широко известный как ржавчина. Это, казалось бы, нежелательное свойство применяется в искусстве и архитектуре. Ржавчину иногда намеренно вызывают, чтобы придать скульптурам и архитектурным элементам атмосферу старины или сельского обаяния.

Сталь славится своей крепостью и долговечностью, но одним из ее менее известных, но не менее важных свойств является магнетизм. Некоторые типы стали, особенно с высоким содержанием железа, обладают высокой магнитностью. Эта уникальная характеристика позволила применять сталь в разных областях, где нужны магнитные свойства. Например, магнитные полосы на кредитных картах обычно изготавливаются из магнитной нержавеющей стали.

Сталь играет ключевую роль в создании безопасной среды для астронавтов на борту Международной космической станции. В частности, МКС оснащена стальной защитой от космического излучения и ударов микрометеороидов, что подчеркивает многогранную пригодность стали даже в экстремальных условиях.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, говорить о возобновлении украинской металлургической индустрии можно будет только после завершения военных действий и обеспечения гарантий безопасности. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации Украина вынуждена импортировать некоторые виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно большой импорт черных металлов, который будет расти. Определенные виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", – добавил эксперт.

Цены на чермет в Украине в мае

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 5,5 грн до 6,5 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 6 грн;

Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Запорожская область – от 4,5 грн до 7 грн;

Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Николаевская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Полтавская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Сумская область — от 4,5 до 6 грн;

Тернопольская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Черновицкая область – от 3,5 до 5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 6 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в мае. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и латунь.

Мы также писали, что Председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг Украины составляет более 6 триллионов гривен. С начала полномасштабного вторжения сумма увеличилась вдвое.