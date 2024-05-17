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Цены на черешню достигли рекордных отметок — сколько стоит ягода в мае

17 мая 2024 15:31
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Ирина Шпак
редактор
Цены на черешню шокируют — сколько стоит ягода на рынках
Продажа черешни. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Несмотря на начавшийся сезон черешни, ягод на рынках Украины еще мало. В то же время там, где они продаются, цены могут составлять более 1,5 тысячи гривен за килограмм. Самую дорогую черешню в стране заметили на рынке Киева.

Об этом сообщает "Главком".

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Сколько стоит черешня в Киеве

В сообщении говорится, что на стихийном рынке возле станции метро "Героев Днепра", известном как один из самых дешевых на Оболони, появилась черешня, которую продают по цене 1 600 гривен за килограмм. Продавец утверждает, что ягоды привезли из Испании. По ее словам, несмотря на высокую цену, черешня пользуется спросом у определенного круга клиентов, "не считающих деньги".

Сколько стоит черешня в Украине.
Цены на черешню в Киеве. Фото: Главком

Остальная черешня на киевских рынках продается от 250 до 350 гривен за килограмм. Продавцы обещают, что цены снизятся "со дня на день", когда ягод будет больше. В то же время в супермаркетах "Варус", "Сильпо" и "Экомаркет" черешни пока нет в продаже.

Сколько стоит черешня в Украине.
Цены на черешню в Киеве. Фото: Главком

Что еще стоит знать

Напомним, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львова Татьяна Попович заявила, что цены на черешню в этом году на 16% дешевле, чем на старте продаж 2023 года. По ее словам, если погодные условия останутся благоприятными, то стоимость ягоды будет снижаться.

Мы также писали, что цены на клубнику в Украине сейчас почти втрое ниже, чем за аналогичный период 2023 года. Сейчас эта ягода стоит до 80 гривен за килограмм.

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