Цены на черешню шокируют — сколько стоит ягода на рынках

Цены на черешню достигли рекордных отметок — сколько стоит ягода в мае
Несмотря на начавшийся сезон черешни, ягод на рынках Украины еще мало. В то же время там, где они продаются, цены могут составлять более 1,5 тысячи гривен за килограмм. Самую дорогую черешню в стране заметили на рынке Киева.
Об этом сообщает "Главком".
Сколько стоит черешня в Киеве
В сообщении говорится, что на стихийном рынке возле станции метро "Героев Днепра", известном как один из самых дешевых на Оболони, появилась черешня, которую продают по цене 1 600 гривен за килограмм. Продавец утверждает, что ягоды привезли из Испании. По ее словам, несмотря на высокую цену, черешня пользуется спросом у определенного круга клиентов, "не считающих деньги".
Остальная черешня на киевских рынках продается от 250 до 350 гривен за килограмм. Продавцы обещают, что цены снизятся "со дня на день", когда ягод будет больше. В то же время в супермаркетах "Варус", "Сильпо" и "Экомаркет" черешни пока нет в продаже.
Что еще стоит знать
Напомним, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львова Татьяна Попович заявила, что цены на черешню в этом году на 16% дешевле, чем на старте продаж 2023 года. По ее словам, если погодные условия останутся благоприятными, то стоимость ягоды будет снижаться.
Мы также писали, что цены на клубнику в Украине сейчас почти втрое ниже, чем за аналогичный период 2023 года. Сейчас эта ягода стоит до 80 гривен за килограмм.
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