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Ціни на бензин в Україні — скільки буде коштувати бензин завтра

19 липня 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 20 липня
Автозаправна станція. Фото: УНІАН
Святослав Мотюженко - Редактор

За останню добу ціни на пальне на українських АЗС залишилися незмінними. Вартість бензину, дизелю та автогазу залишилась на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 20 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 20 липня

За даними моніторингового порталу, 20 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,11 грн/л;
  • А-95 — 56,52 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,76 грн/л;
  • скраплений газ — 26,91 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,51 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,70 грн/л;
  • скраплений газ — 26,73 грн/л.
Скільки коштує бензин дизель та автогаз 20 липня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 20 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 20 липня

Пальне бренду "Євро-95" 20 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Neftek — 51,49 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, український парламент 18 липня схвалив у другому читанні законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на пальне. Також народні депутати підтримали правку (№267) про газ.

Ми також писали, що Ford повертає культову модель Capri після того, як приблизно 38 років назад її зняли з виробництва. Це сталося лише за кілька днів після того, як Honda оголосила про повернення Prelude, а Toyota, за чутками, має намір відродити спорткари MR-2 та Celica.

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