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Цены на бензин в Украине — сколько будет стоить бензин завтра

19 июля 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 20 июля
Автозаправочная станция. Фото: УНІАН
Святослав Мотюженко - Редактор

За последние сутки цены на горючее на украинских АЗС остались неизменными. Стоимость бензина, дизеля и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо 20 июля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 20 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 20 июля

По данным мониторингового портала, 20 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,11 грн/л;
  • А-95 — 56,52 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,76 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,91 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,51 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,70 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,73 грн/л.
Сколько стоит бензин дизель и автогаз 20 июля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 20 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 20 июля

Топливо бренда "Евро-95" 20 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Neftek — 51,49 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, украинский парламент 18 июля одобрил во втором чтении законопроект №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо. Также народные депутаты поддержали правку (№267) о газе.

Мы также писали, что Ford возвращает культовую модель Capri после того, как около 38 лет назад ее сняли с производства. Это произошло всего через несколько дней после того, как Honda объявила о возвращении Prelude, а Toyota, по слухам, намерена возродить спорткары MR-2 и Celica.

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