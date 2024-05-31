Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 1 червня

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На автозаправних станціях України ціни на деякі види пального знизилися. За останню добу здешевшав бензин марки А-95 та А-92, а також знизилась вартість дизельного палива. Ціни на автогаз та бензин марки А-95+ залишились на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 1 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 1 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,58 грн/л;

А-95 — 55,92 грн/л;

А-92 — 52,33 грн/л;

дизельне пальне — 52,58 грн/л;

скраплений газ — 26,57 грн/л.

A-95+ — 59,59 грн/л;

А-95 — 55,94 грн/л;

А-92 — 52,39 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,71 грн/л;

скраплений газ — 26,63 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 1 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 1 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Авиас — 54,49 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав реєстр. № 11256 про збільшення акцизів на паливо на своєму засіданні 31 травня. Це рішення призведе до подорожчання пального для українських автомобілістів вже у липні.

Ми також писали, що в Україні з 1 липня зростуть ціни на пальне. Проте найближчим часом на ринку можуть виникнути й інші проблеми.