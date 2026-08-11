Ціни можуть підскочити на 10%: що вплине на вартість товарів

Літня жінка в магазині. Фото: УНІАН

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Українські товари можуть подорожчати на полицях магазинів, якщо через зміни в логістиці їх доведеться везти довшими маршрутами. Невдовзі можливе зростання цін щонайменше на 3%, а в окремих випадках — до 10%.

Про це повідомив економіст і колишній радник президента Олег Устенко в ефірі Вечір.LIVE.

Додаткові 100 км можуть додати до ціни до 5%

Устенко пояснює, що навіть відносно невелике збільшення маршруту створює додаткові витрати на перевезення.

"Якщо додається ще, скажімо, 100 кілометрів до будь-якої продукції, то ми маємо очікувати додаткового збільшення витрат на рівні плюс 2–3–5 відсотків", — каже він.

Саме ці витрати, за його оцінкою, зрештою можуть відобразитися на вартості товарів у магазинах.

"Мінімальне збільшення ціни на полицях магазинів, супермаркетів буде на 3 відсотки, ну, а максимально воно може доходити і до 10 відсотків", — зазначив економіст.

Які товари ризикують найбільше

Водночас Устенко наголошує, що йдеться далеко не про всі товари. Частину продукції можна буде доставляти безпосередньо до магазинів, минаючи логістичні центри. У такому випадку додаткові витрати можуть бути мінімальними.

Але якщо маршрути доведеться суттєво змінювати, ситуація буде іншою.

"Одна річ завозити товари в супермаркет замість київського логістичного центру десь із Житомира, а інша річ, якщо треба завозити зі Львова або десь, не знаю, з Ужгорода — там зовсім інші тоді будуть цифри", — пояснив експерт.

За словами економіста, у такому випадку логістичне плече може збільшитися у кілька разів, а разом із ним — і витрати на доставку.

Подорожчають не всі товари

При цьому говорити про загальне зростання цін на всю продукцію, за словами Устенка, поки неправильно.

"Ми ж з вами говоримо про дуже обмежену номенклатуру продукції, це не означає, що по всіх групах має відбутися таке ціноутворення".

Тобто кінцева ціна залежатиме від конкретного товару, його маршруту та можливостей компанії перебудувати доставку. Якщо продукцію вдасться доставляти без тривалого об'їзду логістичних центрів, додаткового суттєвого подорожчання може не бути.

"Якась там група продукції, яка з'являється на полицях, вона може продовжуватися завозитися, минуючи логістичний центр, як це робилося раніше" - зазначив експерт.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українські покупці мають право вимагати продаж товару за ціною, зазначеною на ціннику. Якщо в чеку виявилася інша сума, споживач може звернутися до адміністрації магазину та подати скаргу до Держпродспоживслужби.

Також Новини.LIVE писали, що популярна європейська мережа Pepco готується вийти на український ринок. Перші магазини планують відкрити у Києві, Чернівцях, Мукачеві та Тернополі, а компанія вже почала набирати працівників.