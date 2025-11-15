Скільки гривень треба, щоб купити 1 тисячу доларів — українцям назвали суму

Людина тримає долари у руках. Фото: Новини.LIVE

Питання про те, чи варто зберігати заощадження у доларах, наразі залишається відкритим. Але часті зміни на фінансовому ринку все ж змушують українців купувати іноземну валюту, зокрема й долари.

Курс долара зараз

У суботу, 15 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 42,06 гривень. А за даними на порталі "Мінфін" середній банківський курс наступний:

купівля — 41,80 гривні за долар;

продаж — 42,25 гривні за долар.

В обмінниках купити або продати долари можна за таким курсом:

42,12 гривні за долар — продаж;

42,03 гривні за долар — купівля.

Скільки треба грошей, щоб купити 1 тисячу доларів 15 листопада

Спираючись на офіційний курс гривні до долара нескладно підрахувати, що для того, щоб купити 1 тисячу доларів у банках, знадобиться понад 42,2 тисячі гривень.

Купівля доларів в обмінниках буде дещо дешевшою — трохи більше, ніж 42,1 тисячі гривень.

Чи коштуватиме долар 50 гривень

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE пояснював, що прогнозувати курс валют на роки вперед дуже складно. Проте, навіть показник 50 гривень за долар у 2029 році не є надмірним — це ознака того, що валютний ринок зростає помірно і зберігає відносну стабільність, враховуючи великий часовий проміжок.

"В Україні достатньо золотовалютних резервів, а платіжний баланс компенсується допомогою міжнародних партнерів. Тому якщо ми збережемо такий самий рівень підтримки у 2026-2027 роках, а перемовини про це якраз тривають, то жодних підстав для стрибків курсу долара не буде", — констатував Гетманцев.

Він підкреслив, що долар не подорожчає за однієї умови: якщо Україні вистачить фінансів, щоб покрити дефіцит бюджету.

Раніше ми розповідали про долари та євро, які краще не купувати. Йдеться не лише про американську валюту старого зразка. Ще ми писали, в які дні тижня вигідно купувати валюту. Є дні, коли обмінники та банки встановлюють найкращий курс.